French News: Conférence de presse sur les données satellitaires de BMW Group et Daimler AG.

Date: 22 février 2019 11h00 / CET (10h00 GMT) Lieu: Berlin / Allemagne Satellite: Eutelsat 36B Transpondeur (numérique): F 04, Chaîne HDownlink Fréquence: 12 656 500 MHz Polarisation: Y Audio Canal: Canal 1: Original (Anglais ) Codage: H.264 (MPEG4) Résolution: 1920x1080iColor Échantillonnage: 4: 2: 0Surface: 7,20 Msymb / sFEC: 3 / 4Pilot: OnRoll-Off Facteur: 25% Modulation: DVB-S2 8PSKBandwith: 9 MHzEncryption: Non encryptionContact GNS: Mirco, 0049-152-56190258

Source: Conférence de presse commune aux groupes BMW Group et Daimler AG, lors du lancement de leur société commune de mobilité.