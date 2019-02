French News: Début de la consultation en ligne sur la stratégie de la blockchain

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

21.02.2019 – Communiqué de presse conjoint – Numérisation

introduction

Le gouvernement fédéral élaborera une stratégie de chaîne de chaînes d’ici l’été. Le ministère fédéral des Finances et le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie ont lancé hier une consultation en ligne. Le but de la consultation en ligne est d’obtenir plus d’informations sur les potentiels, les moteurs et les obstacles à l’utilisation de la technologie blockchain. Il demande également des exemples concrets pour obtenir une image plus complète de l’utilisation des technologies de la blockchain en Allemagne.La consultation en ligne s’adresse principalement aux associations, entreprises et organisations actives au niveau national. L’inscription a lieu via la page du portail www.blockchain-strategie.de. La phase de consultation se déroule du 20.02.2019 au 29.03.2019. Les commentaires alimenteront la stratégie de blocage du gouvernement fédéral.

MIL OSI