Source: Président de la Lettonie en Letton

J’ai l’honneur de visiter l’Allemagne lors d’une visite d’Etat. Cette visite témoigne des relations amicales et de la coopération multilatérale entre la Lettonie et l’Allemagne. Je voudrais exprimer mes remerciements à V.E. Nous avons pu discuter non seulement des relations bilatérales de la Lettonie et de l’Allemagne, mais également de l’ordre du jour international, de l’avenir de l’Union européenne et de l’importance des relations transatlantiques. J’aimerais souligner que la Lettonie et l’Allemagne sont liées à la fois par la proximité géographique et Situation géographique dans la région de la mer Baltique, à la fois de liens historiques et de traditions commerciales communes, qui a débuté avant la formation de la Ligue hanséatique au Moyen Âge. L’Allemagne a été l’un des premiers pays à renouer ses relations diplomatiques avec la Lettonie en 1991. Cette année, nous célébrerons le 28e anniversaire de nos relations diplomatiques. C’est la preuve que notre amitié est durable. Depuis lors, l’Allemagne a fermement soutenu la Lettonie dans la poursuite de ses objectifs de politique étrangère d’intégration à l’Union européenne et à l’OTAN, de participation à la zone euro et à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La Lettonie apprécie la solidarité constante de l’Allemagne avec son soutien à la Lettonie et aux États baltes, qui est le deuxième partenaire commercial de la Lettonie en importance et un investisseur important dans l’économie de la Lettonie. Il convient de noter avec satisfaction que les deux pays entretiennent depuis longtemps une coopération fructueuse dans le domaine des transports, qui se caractérise par un excellent réseau de transport aérien ainsi que par une coopération active avec les ports allemands, garantissant un flux de fret et de passagers efficace. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie en soulignant notre intérêt à collaborer avec le port de Duisburg au développement du transport terrestre eurasien. Rail Baltica, le plus grand projet d’infrastructure de la région baltique, devrait permettre d’accroître la capacité de transport ferroviaire et le flux de passagers et de fret dans la direction nord-sud, entre Riga et Berlin. Cette infrastructure peut contribuer à la connectivité, en particulier en ce qui concerne les problèmes de mobilité au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, qui concernent la sécurité. Je suis ravi que de plus en plus de jeunes Allemands choisissent d’étudier dans des établissements d’enseignement supérieur en Lettonie pour évaluer la qualité de l’enseignement supérieur en Lettonie. À leur tour, les soixante accords de coopération confirment la confiance mutuelle et l’intérêt pour la coopération entre les gouvernements locaux de Lettonie et d’Allemagne, et je suis heureux de constater que, grâce au soutien du gouvernement allemand en Lettonie, l’acquisition de l’expérience professionnelle allemande en matière de formation professionnelle en alternance continue et que l’intérêt des entreprises et des établissements d’enseignement lettons dans cette coopération ne cesse de croître. L’Allemagne est un partenaire de choix en ce qui concerne notre expérience: la Lettonie et l’Allemagne défendent une Europe forte, prospère et développée, et travaillent ensemble sur des questions importantes pour l’Europe. La Lettonie apprécie la solidarité et le soutien constants de l’Allemagne au renforcement de la sécurité dans la région balte, car ils nous rapprochent d’un objectif commun de paix et de stabilité en Europe et dans le monde. Il s’agit à la fois de patrouilles dans l’espace aérien de la Baltique et de l’envoi d’un groupement tactique en Lituanie dans le cadre de la présence accrue de l’OTAN, ainsi que de l’appui à des médias indépendants, objectifs et professionnels. En outre, des militaires allemands participent activement à diverses structures militaires, tant en Lettonie que dans les pays voisins, l’Estonie et la Lituanie, au cours de ma visite à Hambourg et à Lunebourg pour parler de l’héritage et de l’avenir de l’Allemagne balte. Dimanche, l’exceptionnel Philharmonique de l’Elbe aura l’occasion de rencontrer et d’entendre le travail de deux artistes lettons exceptionnels – un compositeur et un organiste – lors d’un concert consacré au centenaire de la Lettonie. Nous ferons également un cadeau bénéfique à la Lettonie et à l’Allemagne, qui coopèrent avec succès dans un certain nombre de domaines, en particulier dans les domaines des solutions numériques, des nouvelles technologies, de l’innovation, de la science et de la recherche. Lors de la visite, il sera donc possible de discuter de ces questions de coopération avec des entrepreneurs lettons et allemands. La coopération dans ces domaines peut renforcer la compétitivité de la Lettonie et de l’Allemagne sur les marchés mondiaux. Je me félicite du programme complet et riche en contenu de la visite d’Etat. Je suis convaincu que la coopération tout aussi excellente entre les présidents letton et allemand concerne également les représentants des secteurs exécutif, commercial et culturel. Nous bénéficierons d’une excellente coopération nationale non seulement en Lettonie et en Allemagne, mais également en Europe et dans le monde.

MIL OSI