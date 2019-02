French News: Dixième “Leçon de l’espace”

Source: Espace fédéral russe

Dans le cadre du projet éducatif panrusse, s’est déroulée la dixième «Leçon de l’espace». Traditionnellement, la leçon se déroulait sur plusieurs sites à la fois, associant des écoliers de Korolev, Tomsk et Novossibirsk, ainsi que des élèves du centre éducatif de Sochi “Sirius” en mode vidéo en direct. Les élèves de la classe aérospatiale RSC Energia (Lyceum no 5 de Korolev), les élèves du Kvantorium Kvantorium et les lauréats du projet «Lessons of the Present» étaient les participants de la ville de Naukograd. CSR Energia, concepteur honoré de la Fédération de Russie A. G. Chernyavsky, chef du groupe de sondage optique atmosphérique de l’Institut d’optique atmosphérique de la BS ASR Yu. Balin, pilote cosmonaute, héros de la Russie A. F. Poleshchuk Les élèves ont parlé de leurs travaux de recherche. Les gars de Novosibirsk ont ​​partagé l’histoire de la création d’un Marcheur de Lune automatique avec des capteurs optiques et une carte de la région. Des écoliers de Tomsk ont ​​décrit les possibilités d’utiliser la technologie laser pour étudier les propriétés de l’atmosphère. Les participants au projet «Lessons of the Present» ont consacré leur performance à la télédétection de la Terre. Des scientifiques de l’institut de physique de la résistance et des matériaux ont présenté aux enfants un complot sur la technologie de soudage par friction-malaxage (soudage «à froid»). Les élèves du centre éducatif “Sirius”, qui ont testé les échantillons sur un vibrostand du laboratoire de systèmes spatiaux, ont vérifié la solidité des coutures ainsi obtenues. Au cours de la leçon, une session de communication directe avec le segment russe de l’ISS a eu lieu. Les participants à la leçon ont pu poser leurs questions au cosmonaute Oleg Kononenko. Les écoliers s’intéressaient aux divers aspects des expériences spatiales orbitales: comment les astronautes se préparent-ils sur Terre pour des travaux scientifiques dans l’espace? Quelle est la différence entre les expériences au sol et celles menées dans un laboratoire spatial? Comment l’apesanteur affecte-t-il les capacités cognitives d’une personne? Le commandant de l’équipage de l’ISS-58 a décrit en détail ses activités de recherche, notamment l’expérience Sphere (Zero Robotics). ensemble avec les élèves et également fixé les devoirs pour la prochaine leçon, dont le sujet sera la cosmonautique habillée. À la fin de l’émission, Alexander Poleshchuk a présenté les invités du Royal Kvantorium – les lauréats du projet «Lessons of the Present» – p Certificats immédiats et livres en cadeau La diffusion en direct de la «Space Lesson» a été diffusée sur le site Web tvtomsk.ru, sur la chaîne YouTube de GTRK «Tomsk», dans des groupes officiels sur VKontakte et Facebook.

