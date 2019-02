French News: “Excellent” examens de l’équipage principal de l’ISS-59/60

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # chose principale # cosmonautique habitée # Soyouz MS-12 # MKS-59 # MKS-6021.02.2019 14:00 Examens “excellents” de l’équipage principal de l’ISS-59/60 Le 20 février au soir, le TsPK a achevé les examens de l’équipage principal de l’ISS -59 / 60. Le cosmonaute Roskosmos, Alexei Ovchinin, accompagné des astronautes de la NASA Nick Hague et Kristina Kuk, a subi un EKT sur un simulateur de véhicule piloté par Soyouz. Les instructeurs sont entrés dans une série de situations anormales dans le cyclogramme du “vol” qui figuraient sur le ticket d’examen, notamment lors de la phase de lancement du navire après sa séparation du véhicule de lancement, le contrôle automatique du système de contrôle thermique a échoué. Suite à cela, au cours de la formation, la vanne du régulateur de débit de fluide a été découverte, dont le travail est nécessaire pour évacuer l’excès de chaleur du navire. Au stade de la convergence du navire avec la station, le départ de la cible du champ de vision du viseur a été enregistré. À cause de tout autre mouvement dans la machine, il est devenu impossible et l’équipage est passé à l’amarrage manuel. Lors de l’accostage de TPK avec l’ISS, le capteur d’enlèvement ne fonctionnait pas, de sorte que le navire ne se serrait pas automatiquement avec la station. Puis la dépressurisation du véhicule de descente – fausse et réelle par la suite. L’équipage découvre rapidement toutes les situations anormales et les résout rapidement – Au deuxième jour de la formation complète, les actions de l’équipage d’Alexey Ovchinin sont très appréciées par le jury d’examen, qui constate professionnalisme, professionnalisme et cohérence Rappelons que demain au CPC une conférence de presse avant le vol aura lieu avec la participation des équipages principal et de secours de l’ISS-59/60. Le départ pour Baïkonour est prévu pour le 26 février.

MIL OSI