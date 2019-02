French News: Flatiron désigné comme le plus petit soumissionnaire apparent pour le projet ferroviaire du comté de San Bernardino

Source: HochtiefFlatiron Construction Corp., l’un des plus importants entrepreneurs en infrastructures d’Amérique du Nord, a été annoncé comme le plus bas soumissionnaire du projet Redlands Passenger Rail dans le comté de San Bernardino, en Californie. La nouvelle construction ferroviaire de neuf milles, évaluée à plus de 154 millions de dollars, est un projet de transport régional progressif qui étendra le service ferroviaire voyageurs sur une distance de neuf milles du centre-ville de San Bernardino au campus de l’Université de Redlands. 2021. Service ferroviaire de fret actif sur le point d’être prêt. Pour en savoir plus, consultez le projet Redlands Passenger Rail Project.MEDIA CONTACT: Wendy Wiedenbeck / (720) 494-8118 / wwiedenbeck@flatironcorp.com

