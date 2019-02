French News: Klöckner: “Si vous vous conformez au droit de l’UE, vous ne devez pas être défavorisé”

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Le ministère fédéral met en place un groupe d’experts sur la situation du marché du sucre

La ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a rencontré aujourd’hui des représentants de l’industrie sucrière de son ministère pour une conversation.

La ministre fédérale Julia Klöckner s’entretient avec des représentants de l’industrie sucrière, Source: BMELJulia Klöckner: “La situation des planteurs de betteraves et de l’industrie sucrière est actuellement difficile. Il y a trop de quantité sur le marché, les prix sont donc bas. La situation ne doit pas encore être exacerbée par les mesures anticoncurrentielles d’autres pays de l’UE et de pays tiers, telles que les paiements directs couplés et les licences d’urgence pour les néonicotinoïdes: dans certains États membres, des paiements directs couplés sont accordés pour les betteraves à sucre dépassant 500 EUR par hectare. Cela entraîne des distorsions de concurrence au détriment de l’industrie sucrière nationale. Les paiements couplés ne sont autorisés dans l’UE que sous certaines conditions. Les pays qui doivent être couplés et qui ont une superficie supplémentaire doivent être strictement contrôlés par la Commission européenne en termes de concurrence. En outre, l’année dernière, nous avons interdit trois néonicotinoïdes nuisibles aux abeilles au niveau de l’UE. Je m’en tiens à cela, je l’ai mis en œuvre – je m’attends à la même chose des autres États membres. Mais le fait est que dans de nombreux pays, des autorisations d’urgence ont été accordées pour ces ingrédients actifs destinés à la préparation de betteraves. Ces anomalies doivent être examinées et corrigées par la Commission. Parce que: Qui respecte le droit de l’Union européenne ne doit pas être défavorisé. Avec notre attitude claire, nous demandons beaucoup à l’industrie nationale. Mais je suis convaincu que nous trouvons des alternatives. Pour ce faire, nous prenons en compte les coûts et encourageons de nombreux projets, y compris dans le domaine de la sélection génétique, lors de notre réunion, nous avons convenu de créer un groupe d’experts du monde des affaires, de la science et de l’administration chargé d’analyser la situation actuelle du marché et de rechercher des solutions et des mesures politiques Contexte: La politique agricole commune a radicalement changé au cours des dernières décennies. Surtout, il est plus fort sur le marché et plus compétitif. La politique de marché classique avec des prix garantis et des quotas de production a été réduite. Jusqu’en 2017, la production de sucre dans l’UE était limitée par des quotas et les agriculteurs recevaient un prix minimum pour les betteraves. Avec l’expiration du régime du sucre de l’UE, la situation concurrentielle sur le marché du sucre s’est détériorée et la volatilité des prix s’est accrue. La cause de la crise actuelle réside essentiellement dans la surproduction, dans le monde entier, dans l’UE, mais aussi en Allemagne.

