French News: La «Leçon de courage» s’est déroulée au centre culturel et sportif «Gazozdychchik»

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions21 février 2019, 19h30

Le 20 février, au centre culturel et sportif “Gazobytchik” de la SARL Gazprom Dobycha Urengoy, une “Leçon de courage” a été organisée pour les étudiants des classes Gazprom et les participants aux programmes d’orientation professionnelle.

Une bonne tradition, dans le cadre de l’éducation patriotique des jeunes, à la veille de la Journée du défenseur de la patrie était la rencontre de la jeune génération avec l’ancienne génération de Novy Urengoy. Cette année, la leçon a été consacrée à une date importante: le 30e anniversaire du retrait des troupes d’Afghanistan.

Anatoly Kondratsky et Nikolai Khilko, président de la direction des transports technologiques et des véhicules spéciaux de Gazprom Dobycha Urengoy, Ivan Zabaev, président de l’organisation syndicale Gazprom Dobycha Urengoy, ont raconté leur histoire aux adolescents Afghanistan et opérations antiterroristes dans la région du Caucase du Nord.

Référence LLC Gazprom Dobycha Urengoy est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société a été créée pour développer le champ de condensation de pétrole et de gaz d’Urengoy, l’un des plus importants au monde. Le complexe de production comprend: 22 usines de traitement de gaz, deux champs de pétrole, 20 stations de compression, cinq stations de refroidissement du gaz, plus de 2 800 puits de production, deux stations de compression pour l’utilisation associée du gaz de pétrole et une station de pompage de condensat. Au fil des années, plus de 1 300 km de conduites de produits interfield et 2 800 km de produits ont été posés, une infrastructure industrielle puissante a été créée pour assurer un fonctionnement fiable des gisements de pétrole et de gaz Les activités environnementales de Gazprom Dobycha Urengoy ont été certifiées conformes aux normes internationales ISO 14001 et reconnues conformes aux exigences de gestion environnementale. La société emploie plus de 12 mille personnes. Le siège social est situé à New Urengoy.

