French News: La performance de la station de distribution de gaz “Novotulskaya” sera augmentée en 2019

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Saint-Pétersbourg entre Alexey Miller, président du comité de gestion de Gazprom, et Alexey Dyumin, gouverneur de la région de Tula.

Les parties ont discuté de la mise en œuvre de l’accord de coopération. En particulier, il s’agissait de la gazéification de la région de Toula: en 2018, la société a achevé les travaux de construction et d’installation et se prépare actuellement à la mise en service de quatre gazoducs. Ils permettront de gazéifier avec. District de Shatovo Dubno; D. Brusnu, avec. Petrovskoe et N. P. Zone forestière de Severo-Vattsevskoye, district d’Odoevsky; Le village de Begichevo, le village de Zakharovka et le village de Kamenka, district de Shchekino. En outre, la société achève la conception de 23 gazoducs et de deux stations de distribution de gaz.

En 2019, Gazprom a prévu une augmentation du volume des projets de financement liés à la gazéification de la région, jusqu’à deux fois – jusqu’à 600 millions de roubles. (en 2018, 300 millions de roubles.) Lors de la réunion, une attention particulière a été accordée à la reconstruction de la station de distribution de gaz de Novotulskaya (GDS). Le GDS actuel a une capacité nominale de 135 000 mètres cubes. m de gaz par heure et pendant la période de pointe est chargé de plus de 90%. À l’heure actuelle, la documentation du projet pour la reconstruction du GDS est terminée et la conclusion positive de Glavgosekpertiza a été reçue. Le projet de reconstruction prévoit la construction d’une nouvelle station. En conséquence, les performances du GDS seront presque doublées, pour atteindre plus de 260 000 mètres cubes. m de gaz par heure. Cette installation fournira du carburant, y compris une usine métallurgique en construction, lors de laquelle il a été décidé de reconstruire la Novotulskaya GRS en 2019. D’ici le début de la période automne-hiver, la préparation de la documentation de conception pour la reconstruction de Yasnogorsk et Severo-Zadonskaya est terminée. Alexey Miller et Alexey Dyumin ont souligné la grande contribution de l’entreprise au développement de l’infrastructure sportive de la région de Tula. Le programme Gazprom to Children à Tula construit le plus grand palais de glace de la région. La fin des travaux est prévue pour l’année en cours. En outre, Gazprom a lancé un projet dans la ville pour construire une autre grande installation: un complexe sportif et récréatif multifonctionnel.

Référence Entre Gazprom et le gouvernement de la région de Toula, des accords de coopération et d’élargissement de l’utilisation du gaz naturel comme carburant, la feuille de route du projet visant à développer l’utilisation de produits de haute technologie pour l’entreprise, le programme de développement de l’approvisionnement en gaz et de la gazéification dans la région jusqu’en 2021. En 2002-2018 Depuis des années, Gazprom a alloué 4,4 milliards de roubles à la gazéification de la région. 84 gazoducs d’une longueur totale de plus de 800 km ont été construits. Le niveau de gazéification dans la région est passé de 76,7% à 88,8% à compter du 1er janvier 2019. Dans la région de Tula, il existe actuellement deux stations-service de Gazprom, opérant à Tula et à Novomoskovsk. – Les enfants ”de la région de Toula ont construit deux complexes sportifs et récréatifs dotés de salles de jeux polyvalentes et de piscines (situées dans les villes de Shchekino et de Leninsky), une salle de gymnastique spécialisée pour la gymnastique et des installations sportives modernes.

