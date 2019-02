French News: La scène régionale du relais de la flamme des Universiades d’hiver 2019 s’est tenue à Nazarovo

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver se tiendra du 2 au 12 mars 2019 à Krasnoïarsk. Environ 3000 athlètes participeront à la compétition et se verront attribuer 76 récompenses dans 11 sports.

La course de relais se terminera à Krasnoïarsk le 1er mars, à la veille de la XXIXe Universiade mondiale d’hiver 2019.

Lors de la phase fédérale des Jeux du Relais de feu, les étudiants ont visité Moscou, Kaliningrad, Simferopol, Rostov-sur-le-Don, Stavropol, Grozny, Saint-Pétersbourg, Arkhangelsk, Kazan, Iekaterinbourg, Vladivostok, Irkoutsk, Barnaoul, Novossibirsk, Tomsk, Kyzyl et Abakan également à Oulianovsk dans le cadre d’un projet spécial.

Rappelons que le projet à grande échelle a été lancé le 20 septembre à Turin, en Italie, où une cérémonie solennelle d’allumage de l’Universiade du feu de l’hiver-2019 a eu lieu. Sur la scène internationale, des porteurs de flambeau ont parcouru les rues d’Almaty (Kazakhstan), capitale de la XXVIIIe Universiade mondiale d’hiver 2017 et de Harbin (Chine), capitale de la XXIVe Universiade mondiale d’hiver 2009.

Sergey Sukharev a souligné que la tenue du relais de la flamme de l’Universiade d’hiver 2019 serait une nouvelle page brillante de l’histoire de la ville: «Quelques heures à peine, les feux des Jeux de l’étudiant ont été passés sur la terre de Nazar. C’était anxieux et excitant. Je suis sûr que nous nous souviendrons d’aujourd’hui pendant longtemps. “

«Les habitants de Nazarovo ont une occasion unique de toucher le grand événement sportif, l’Universiade d’hiver 2019», a déclaré Irina Pastukhova. “Pour la première fois de son histoire, la Russie accueille les Jeux mondiaux d’hiver des étudiants, et la chaleur de l’incendie, que les participants du Relais porteront dans les rues de Nazarovo, aideront certainement nos athlètes à remporter des prix.”

Au début des relais, le chef de la ville a été accueilli par le chef de Nazarovo Sergey Sukharev, la ministre de la Politique sociale du territoire de Krasnoyarsk, Irina Pastukhova, et le président du Conseil des députés de la ville de Nazarovsky, Olga Martus.