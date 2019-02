French News: Le pacte numérique ne doit pas devenir un simulacre

Source: La gauche “Je me félicite de l’accord sur le pacte numérique. Une avancée est la suppression de la participation de 50% des pays qui auraient désavantagé des pays financièrement faibles. Maintenant, il doit être rempli, s’il ne doit pas rester immergé dans l’océan “, a déclaré Birke Bull-Bischoff, porte-parole de l’éducation pour la faction DIE LINKE. Bull-Bischoff poursuit: “Nous avons besoin de solutions pour un financement durable, d’une volonté plus créative de la part du gouvernement fédéral. Nous devons également inclure d’autres institutions éducatives telles que des bibliothèques et des collèges communautaires. Le déploiement du haut débit et les connexions WiFi sécurisées doivent également être accélérés. La question de la maintenance continue de l’équipement doit être résolue. Sinon, les appareils finiront comme de nombreux bâtiments scolaires – ils vont pourrir. “

