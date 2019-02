French News: Où chercher le tableau périodique le plus ancien?

La conférence a eu lieu dans l’auditorium, appelé Big Chemical. Il est situé dans un bâtiment construit en 1894 à l’initiative de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Selon Yevgeny Kalinin, à la fin du 19ème siècle, près de 400 personnes étudiaient la chimie à l’université chaque année. En même temps, il n’y avait pas de grandes salles de classe ni de laboratoires pour les cours. C’est pourquoi, en 1892, Dmitry Ivanovich proposa de construire un laboratoire spécial pour l’enseignement de la chimie à l’université. Certes, Mendeleïev n’a lu aucune conférence à ce sujet, mais il a présidé les réunions de la Société physico-chimique de Russie, qui s’est déroulée dans le cadre d’une série de manifestations consacrées au 150e anniversaire de la découverte de la loi périodique et au 185e anniversaire de la naissance de Dmitry Ivanovich Mendeleev. Des élèves de l’école secondaire Volkhov n ° 1 et du lycée n ° 554 du district de Primorsky à Saint-Pétersbourg ont assisté à la réunion. La prochaine conférence aura lieu le 22 février.

Mendeleev n’a pas simplement placé des éléments chimiques sur les étagères en fonction de leur poids atomique et de leurs propriétés chimiques. Il a également prédit qu’il était nécessaire de travailler non seulement avec des éléments connus à ce moment-là, mais également d’en rechercher de nouveaux.

Présenté à l’auditoire de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, sa version ne correspond pas à celle à laquelle nous sommes habitués. Selon le chimiste, dans ce tableau, par exemple, le huitième groupe (VIII) d’éléments chimiques, les gaz rares, fait défaut. «Au moment où cette variante a été créée, elles n’étaient pas encore ouvertes et, franchement, ni Mendeleïev ni ses contemporains, bien sûr, n’ont pas supposé que des gaz rares existent dans la nature. Il n’ya donc pas de place pour eux dans cette variante “, explique Evgueni Kalinine. Ce tableau ne contient aucun élément chimique. À leur place sont des tirets. Ces éléments n’étaient pas encore ouverts, mais Dimitri Ivanovitch Mendeleïev était convaincu de leur existence. «Cela est indiqué par le fait que dans certaines cellules, il n’ya pas de symbole d’éléments chimiques, mais le poids atomique est indiqué. Par exemple, il y a un tiret et un nombre 44 à côté de Sa. Il n’y a pas d’élément chimique, mais il est clairement indiqué quelle masse il devrait avoir – explique Yevgeny Kalinin.

À propos de cela dans le cadre de la conférence ouverte «150 ans du système périodique d’éléments chimiques DI Mendeleev. L’histoire de la création “, ont raconté des écoliers à Evgeny Kalinin, professeur principal à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (département de radiochimie). «Cette version de démonstration a été réalisée sur les instructions de Dmitry Ivanovich en 1876. Récemment, les médias ont écrit sur le tableau périodique des éléments chimiques, le plus ancien au monde, qui aurait été trouvé à l’Université de St. Andrews. Donc, ce n’est pas le cas – dit Yevgeny Kalinin. – Comme les experts l’ont découvert, la carte murale trouvée en Écosse a été imprimée dans les années 1880. Et bien que ce soit certainement une découverte intéressante, une version de démonstration vraiment précieuse du système périodique est située à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, dans un large public de l’industrie chimique. tables en 1876. Que s’est-il passé en sept ans? Pourquoi la première version publique de la table n’a pas été créée auparavant?