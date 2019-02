French News: Pavel Sorokin: «Le développement de la pétrochimie en Russie est une question à multiples facettes»

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 21 février. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Pavel Sorokin, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision ProBusiness TV sur le site du Forum russe de l’investissement en 2019 quelles mesures le ministère de l’Énergie de la Russie est en train de développer pour soutenir la pétrochimie et quel rôle joue la numérisation dans ce processus. La pétrochimie recèle un potentiel important, encore inexploité, pour l’économie du pays. «Le développement de la pétrochimie en Russie est une question aux multiples facettes. Le secteur est assez développé, mais nous voyons un potentiel encore plus grand. Pour le mettre en œuvre, vous devez envisager un certain nombre de mesures qui permettraient de rentabiliser les investissements. Nous savons qu’il s’agit d’un processus à forte intensité de capital et que sans le soutien de l’État, tous les investisseurs ne sont pas disposés à investir », a souligné le chef adjoint du ministère russe de l’Énergie. Pavel Sorokin. “Par exemple, une taxe d’accise inverse sur l’éthane aidera à améliorer considérablement l’économie, son utilisation portera le rendement à 12-13%, elle accélérera considérablement les taux de développement”, a-t-il déclaré. Pavel Sorokin a ajouté que les investisseurs ne devraient pas oublier la nécessité d’introduire la numérisation dans les nouvelles industries: «La numérisation dans le secteur du pétrole et du gaz n’est pas un luxe, mais une nécessité. Si une entreprise veut rester compétitive, elle doit rechercher des moyens d’accroître son efficacité. Dans les entreprises pétrochimiques modernes en Russie, le degré de numérisation est déjà très élevé », a-t-il déclaré. Vous pouvez lire la version intégrale de l’interview dans la section« Vidéo ».

01/10/2019

Le 28 février 2019, une conférence technologique annuelle “Substitution d’importations dans l’industrie du pétrole et du gaz 2019” se tiendra à Saint-Pétersbourg avec le soutien du ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie, du ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, de la Chambre de commerce et de l’industrie de la Fédération de Russie et du Comité RSPP sur la politique énergétique.

