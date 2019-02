French News: Rencontre avec le chef de la FNPR, Mikhail Shmakov

Source: Président de la Russie – Kremlin

V.Putin: Mikhail Viktorovich, si vous avez remarqué hier, certains des sujets que nous avons discutés plus tôt ont en partie fait partie du message M. Shmakov: Oui, je n’ai pas simplement remarqué – j’ai noté cela avec un grand optimisme, car En effet, de nombreuses décisions ont été prises depuis longtemps, mais vous avez surtout souligné que seul un développement progressif et cohérent de l’économie nous offrirait davantage de possibilités de traiter plus efficacement ces problèmes sociaux, et j’ai notamment souligné que tous les paiements aux retraités devaient être supérieurs aux pensions. . Il n’est pas facile de ramener ces paiements au minimum de subsistance d’un retraité, c’est bien sûr au-dessus du minimum de subsistance Vladimir Poutine: Sinon, ce n’est pas une nouvelle solution M. Shmakov: Exactement. Deuxièmement, comme vous l’avez souligné, deuxièmement, cela ne justifie pas l’attente des retraités et des personnes qui voient les dernières décisions, et ensuite, en ce qui concerne leur propre revenu, il s’avère qu’ils ne gagnent pas, et dans certains cas V. Poutine: Cela ressemble à une manipulation … M.Shmakov: Absolument, il me reste un sujet, de sorte que cette tendance, je veux dire la tendance des solutions, continue de s’appliquer aux travailleurs. En raison de la décision de la Cour constitutionnelle, adoptée fin 2017, selon laquelle tous les paiements compensatoires et incitatifs devraient être supérieurs au salaire minimum, nous n’avons toujours pas réglé le différend avec le gouvernement. Le gouvernement persiste dans son approche selon laquelle le tarif peut être inférieur au salaire minimum, grâce à ces indemnités pour le ramener au salaire minimum, ce qui contredit complètement la décision de la Cour constitutionnelle, le bon sens et, en général, cette approche. Je voudrais maintenant m’adresser à nouveau à vous – discutez de ce problème afin que certaines promesses soient faites pour résoudre ce problème. Vladimir Poutine: OK, nous sommes maintenant discutons-en parce que la formulation même de la question est certainement correcte. En même temps, il convient probablement de noter que la décision de la Cour constitutionnelle, que vous avez mentionnée, concernait exclusivement les personnes travaillant dans les régions de l’Extrême-Nord M. Shmakov: Pas tout à fait … V. Poutine: Oui, c’est écrit directement dans la décision de la Cour. Il s’agissait des indemnités versées à ceux qui travaillent dans le Grand Nord. Mais cela n’exclut pas le fait que nous ne devrions pas penser à l’ensemble du problème. Pensons-y, et je donnerai à nouveau une telle instruction au gouvernement M. Shmakov: Bien sûr, cela doit être soigneusement examiné, car la question n’est pas tout à fait correcte, car le tarif peut être inférieur au salaire minimum.

