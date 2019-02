French News: Renforcer la retraite professionnelle

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, s’est entretenu aujourd’hui avec des syndicats et des associations d’employeurs sur le développement futur des retraites professionnelles. Il a été convenu que le rôle important des parties à la négociation collective dans les retraites professionnelles peut et doit être développé davantage. Les mesures introduites au début de 2018 avec la loi sur la solidité des retraites professionnelles offrent de nouveaux instruments innovants. En particulier, le nouveau modèle de partenariat social convenu collectivement ouvre la porte, de l’avis de toutes les parties concernées, à des retraites organisées simples, attrayantes, très rentables et offrant une sécurité élevée. Le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, a donc appelé les partenaires sociaux à utiliser les nouveaux instruments dans l’intérêt des salariés. , En raison des liens techniques étroits, les représentants du BMF et du BAFin seront bientôt invités à une première réunion au BMAS.

