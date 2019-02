French News: Stahl-Tarifrunde 2019: “L’offre de l’employeur est loin d’être satisfaisante”

Source: DGB – Bundesvorstand21.02.2019TariftickerStahl négociation collective 2019: “L’offre de l’employeur est loin d’être suffisante” Lors de la quatrième négociation pour la sidérurgie dans le nord-ouest, les employeurs ont fait une offre insuffisante. Ils offrent aux 72 000 employés de l’industrie du fer et de l’acier 2,5% plus d’argent et 600 euros de pécule de vacances en plus. L’IG Metall réclame cependant six pour cent et 1 800 euros de pécule de vacances en plus. Maintenant, un groupe d’experts pour donner des conseils sur le paquet global.

