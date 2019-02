French News: Une étude de BUND sur l’eau potable montre que la pollution par les nitrates dans les eaux souterraines est trop élevée

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. Notre nourriture la plus importante est l’eau potable. Cependant, depuis quelque temps, les défenseurs de l’eau et les compagnies des eaux s’inquiètent de la pollution croissante des eaux souterraines par les nitrates, qui représente environ 70% de la ressource en eau potable la plus importante. Une nouvelle étude réalisée par le gouvernement fédéral allemand pour l’environnement et la protection de la nature (BUND) montre que les mesures prises jusqu’à présent par les fournisseurs d’eau et les agriculteurs n’ont pas entraîné de diminution générale de la pollution des sols et des eaux souterraines par les nitrates dans les zones de conservation des eaux utilisées en agriculture. principalement de l’agriculture, notamment du fumier, qui est appliqué pour la fertilisation dans les champs “, explique Silvia Bender, responsable de la biodiversité chez BUND. Les composés d’azote qui ne sont pas absorbés par les plantes s’échappent dans l’air ou sont lessivés dans les eaux de surface et les eaux souterraines sous forme de nitrate. Afin d’éviter les apports d’azote, une fertilisation appropriée et minutieuse est donc essentielle, mais il ne s’agit en aucun cas d’une pratique courante. “Les niveaux élevés de pollution par les nitrates montrent que l’ordonnance actuelle sur la fertilisation est insuffisante. Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la nature, le gouvernement fédéral doit améliorer et assurer le respect des exigences “, demande Bender. “En outre: si la limite de nitrate fixée à 50 milligrammes par litre d’eau souterraine est dépassée, un arrêt des engrais doit être émis immédiatement dans la zone contaminée.” Les modifications à l’ordonnance sur les engrais annoncées par la Commission européenne constituent une première étape dans la BUND L’étude BUND montre également que: La pollution croissante des nitrates dans les eaux souterraines est un problème majeur pour les entreprises allemandes de distribution d’eau. Afin de garantir que la teneur en nitrates de l’eau potable reste faible, ils mettent en place une protection préventive des eaux souterraines, dont les coûts sont ensuite répercutés sur les consommateurs. La méthode de protection de l’eau la plus populaire consiste à fournir des conseils aux agriculteurs afin de les sensibiliser aux problèmes liés aux nitrates, ainsi qu’une coopération volontaire entre l’agriculture et la gestion de l’eau. L’évaluation montre maintenant que, malgré des succès notables, ces mesures ne conduisent pas nécessairement à un renversement de tendance de la pollution par les nitrates, car elles suivent le principe de l’action volontaire et n’impliquent pas toutes les exploitations agricoles dans les zones de conservation de l’eau. “Pour s’attaquer efficacement au problème des nitrates, Le gouvernement fédéral entame immédiatement la transition vers un élevage respectueux de l’environnement et des animaux, au lieu de le mettre en veilleuse “, souligne Bender. “Surtout dans les régions d’élevage intensif et les quantités correspondantes de fumier, il doit y avoir une réduction du nombre d’animaux. Un lien entre l’animal et la surface est indispensable. “De plus, les entreprises particulièrement soucieuses de l’eau ou écologiques doivent être récompensées. “Au lieu de primes foncières forfaitaires, la politique agricole européenne (PAC) doit promouvoir les services sociaux pour la protection de l’eau et de l’environnement, la biodiversité, le climat et le bien-être animal”, demande Bender. Plus d’informations

