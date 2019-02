Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w uroczystości z okazji jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2018”

Osoby spóźnione nie będą wpuszczane. Prosimy o dostosowanie ubioru do charakteru wydarzenia.

Wejście dziennikarzy przez biuro przepustek Pałacu Prezydenckiego w godz. 11.25-11.45. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 26 lutego 2019 roku (wtorek) do godz. 12.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/inzynier

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Source: President of Poland in Polish