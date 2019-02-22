Аэрофлот получил «Премию HR-бренд 2018» за эффективное проведение конкурса «Лучший по профессии»

Source: Russia Aeroflot

22 февраля 2019 года, Москва. — Аэрофлот удостоен награды «Премия HR-бренд 2018» за эффективную реализацию проекта Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Это мероприятие — одна из исторических традиций Аэрофлота, которая получила в последние годы особое развитие. Конкурс проводится регулярно, является мощным средством массовой мотивации персонала, а также отбора и продвижения лучших кадров.

Одна из отличительных особенностей конкурса «Лучший по профессии» — постоянный рост масштабов проведения и охвата работников. В 2018 году за победу в нем боролись более 1000 работников — представители 30 профессий из 30 департаментов. По итогам были определены 77 призеров, которые показали наилучшие результаты. Кроме того, награды получили работники, победившие в корпоративных номинациях «За лучшее проявление ценностей ПАО «Аэрофлот» в работе в 2018г.», «Лучший наставник 2018г.» и «Приз зрительских симпатий в честь 95-летия компании».

Завоевав «Премию HR-бренд 2018», Аэрофлот победил в номинации «Рабочий фокус». Он получил наивысшие оценки по ключевым критериям: «Значимость проекта для компании и общества», «Уровень охвата (количественный и территориальный)», «Достигнутые результаты (качественные и количественные)», «Инклюзивность (участие в проекте сотрудников компании, ее партнеров)», «Возможности тиражирования проекта (передача опыта для реализации другими компаниями)».

«Премия HR-бренд» — один из самых престижных российских конкурсов в области развития персонала, благодаря которому лучшие HR-проекты получают признание и известность. Премия широко признана профессиональным сообществом, объединяющим ведущих федеральных и региональных работодателей. Награду получают компании, которые реализовали наиболее интересные HR-проекты, направленные на повышение значимости своих профессий и рост вовлеченности работников.

Получение этой премии подчеркивает лидерские позиции Аэрофлота в сфере развития персонала, а также важность вклада конкурса «Лучший по профессии» в повышение престижа профессий авиационной отрасли, повышение престижа ПАО «Аэрофлот» и гражданской авиации в целом.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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