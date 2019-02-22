Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Мэрия Москвы#Центр Хруничева#Национальный космический центр#главное22.02.2019 17:15

Госкорпорация «Роскосмос» разработала проект Национального космического центра



Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Мэрией Москвы, по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, разработала комплексный план развития московской территории Центра Хруничева, ключевым элементом которого станет создание Национального космического центра. Реорганизация существующей территории Центра Хруничева позволит снизить финансовую нагрузку одного из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли более чем на 600 млн рублей в год и реализовать на высвобождающихся площадях ракетного завода масштабный проект научно-производственного кластера, который станет крупнейшим в столице.

Совместная рабочая группа специалистов Роскосмоса и московской мэрии, проанализировав ситуацию в Центре Хруничева, разработала комплексный план развития, предполагающий сохранение и совершенствование конструкторского, производственного потенциала, технологическое переоснащение предприятия для участия в целевых программах изготовления ракет-носителей «Ангара», космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, компактизацию производства. Это позволит соответствовать мировым стандартам высокотехнологичных производств и повысит конкурентоспособность Центра Хруничева на мировом рынке.

Создание Национального космического центра позволит объединить на одной площадке ряд предприятий ракетно-космической промышленности — центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», штаб-квартиры некоторых организаций отрасли, расположенных в Москве, в том числе подразделения головных отраслевых институтов, ключевые организации отрасли, современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства. По предварительным оценкам специалистов Роскосмоса и Мэрии Москвы, в рамках реализации Национального космического центра будут созданы рабочие места для 20 тысяч человек — работников предприятий отрасли, прежде всего, инженерно-конструкторского состава, а также преподавателей, аспирантов и студентов базовых кафедр опорных вузов и резидентов отраслевого технопарка.

Часть высвобождающейся территории, менее 3 процентов от общей площади, будет задействована в рамках Программы реновации жилищного фонда для прилегающих микрорайонов и кварталов, в которых проживают, в том числе, бывшие и действующие работники предприятия. Кроме того, Национальный космический центр будет соединен скоростным транспортом с подмосковным Королёвым. Таким образом, соединение актива ракетно-космической отрасли на единой территории в современных комфортабельных условиях с развитой инфраструктурой снизит административные барьеры при взаимодействии и повысит производительность труда.

В результате перемещения московских предприятий ракетно-космической отрасли в Национальный космический центр, в различных районах столицы будут освобождаться другие земельно-имущественные комплексы общей площадью порядка 30 га. Вырученные средства будут направлены на финансовое оздоровление предприятий отрасли.

По предварительной оценке, суммарный экономический эффект от реализации проекта составит 44,6 млрд рублей, в том числе для Центра Хруничева — 33,3 млрд рублей, включая возможность досрочного погашения кредитов предприятия перед банками.

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