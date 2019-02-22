Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

22 февраля 2019

Время: 19:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал

В СПбГУ пройдет открытая лекция доцента СПбГУ Павла Скучаса «Динозавровые фауны Сибири: 40 миллионов лет эволюционного стазиса».

Регистрация

Ископаемые фауны, включающие в себя динозавров и живших вместе с ними других животных, называются «динозавровыми». За последние несколько лет на территории Сибири было обнаружено множество находок представителей динозавровых фаун, некоторые из которых даже послужили материалом для описания новых родов и видов. Информация, полученная в ходе недавних палеонтологических исследований, позволила проследить изменения в составе динозавровых фаун Сибири и выявить наличие уникального по своей длительности эволюционного стазиса (стазис — отсутствие серьезных эволюционных изменений в течение долгого времени). В ходе лекции мы поговорим о самых ярких представителях динозавровых фаун Сибири (включая и собственно динозавров) и попытаемся разобраться, почему эти фауны не менялись в течение почти 40 миллионов лет.

Спикер

Павел Скучас — доцент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, специалист по мезозойским позвоночным. Описал два новых вида гигантских российских динозавров — сибиротитана и тенгризавра — и исследовал древнейшее яйцо ископаемого хищника, найденное на территории нашей страны.

MIL OSI