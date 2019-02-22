И. Каграманян: Общественный контроль помогает органам власти корректировать направления своей работы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжествах, посвященных 10-летию Общественной палаты Ярославской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в торжествах, посвященных десятилетию региональной Общественной палаты.

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Сенатор приветствовал собравшихся в Ярославском художественном музее членов палаты нынешнего и прошлых созывов и подчеркнул, что Общественная палата – это пример взаимодействия органов власти и общества, площадка для реализации самых интересных социально-значимых практик.

«Благодаря общественному контролю органы исполнительной и представительной власти получают импульсы, которые помогают государственным институтам задавать векторы и направления своей работы. Это прямая связь с гражданами, которые ощущают на себе, что власть их слышит и готова участвовать в позитивных изменениях. На площадке Общественной палаты генерируются интересные идеи, востребованные нашими земляками и они, воплощаясь в жизнь, несут яркую социальную составляющую», — отметил Игорь Каграманян.

Создание Общественной палаты России незамедлительно поставило вопрос о необходимости появления общественных палат в субъектах

Он обратил внимание на то, что создание Общественной палаты России незамедлительно поставило вопрос о необходимости появления общественных палат в субъектах Российской Федерации. «Эта длительная и насыщенная работа завершилась в 2008 году принятием Закона Ярославской области «Об Общественной палате Ярославской области».

«В Общественной палате региона собрались люди, которые всю свою энергию, знания и опыт направляют на развитие региона, на улучшение жизни ярославцев, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – На заседаниях Общественной палаты проходили обсуждения самых актуальных и острых для региона вопросов».

«В различных составах палаты за эти 10 лет проявили себя 185 активных граждан. Это авторитетные, успешные люди, имеющие твердую общественную позицию. Каждый из них работал на благо общества», – отметил председатель Общественной палаты Сергей Березкин.

В составе Общественной палаты Ярославской области — 75 человек, из которых 25 назначены губернатором, 25 – Ярославской областной Думой. Еще 25 членов они выбрали сами, путем голосования. Все члены палаты выдвинуты от некоммерческих организаций. Сейчас работает четвертый созыв.

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