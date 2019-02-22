К. Косачев: Попытки силовой смены законной власти в Венесуэле усилиями извне недопустимы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл встретился с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль.

В ходе беседы сенатор отметил, что события в Венесуэле, где глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности Президента страны, можно охарактеризовать как государственный переворот.

Встреча Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль

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Встреча Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль

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Встреча Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы Иваном Хиль

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«Самообъявление» Президентом нельзя считать конституционным актом. В отличие от выборов в мае прошлого года, когда Президентом страны был избран Николас Мадуро, такое самопровозглашение, равно как и его признание из‑за рубежа, абсолютно нелегитимно, подчеркнул Константин Косачев.

В этой связи парламентарий подверг критике позицию ряда стран, в том числе США и их европейских союзников.

Единственным выходом из кризиса в Венесуэле может стать политический диалог между противоборствующими сторонами

Константин Косачев заявил о неприемлемости вмешательства в суверенные дела Венесуэлы и оказания давления на ее законно избранного Президента Николаса Мадуро. «Попытки силовой смены законной власти в этой стране усилиями извне абсолютно недопустимы», — считает сенатор.

По мнению главы Комитета СФ, единственным выходом из кризиса в Венесуэле может стать политический диалог между противоборствующими сторонами.

В ходе встречи Иван Хиль поблагодарил Россию за четкую и объективную позицию в отношении событий, происходящих в Венесуэле. Он также отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе по парламентской линии.

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