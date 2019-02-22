Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросу организации раздельного сбора ТКО на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание по вопросу организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и использованию мусороперерабатывающих ресурсов учреждений УФСИН по городу и области.

Проблема исчерпания ресурсов действующих полигонов давно обсуждается

Глава Комитета СФ затронул вопросы строительства новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов. По его словам, проблема исчерпания ресурсов действующих полигонов давно обсуждается. «Необходимо принять меры для сокращения объемов ТКО, для более компактного их захоронения», — сказал Андрей Кутепов.

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Кроме того, добавил сенатор, важным вопросом является использование мусороперерабатывающих мощностей учреждений УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он напомнил, что в Совете Федерации состоялось совещание по организации на территории учреждений ФСИН России производств по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. «В рамках проводимой нами работы по загрузке производственных мощностей учреждений ФСИН выяснилось, что имеется положительный опыт по переработке отходов на территории ряда учреждений».

В ходе совещания о возможностях учреждений ФСИН в части переработки отходов рассказал начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко.

Участники мероприятия обсудили организацию раздельного сбора мусора и его переработка на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрели вопросы деятельности региональных операторов, в частности, тарифного регулирования в сфере ТКО.

В совещании приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, региональное операторы и представители общественных организаций.

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