Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

22 февраля 2019

Время: 18:00

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 155

В рамках семинара «Киноисследования» состоится выступление Натальи Казуровой (СПбГУ, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) «Новое в изучении азиатского кино».

Наталья Казурова — выпускница кафедры философии и культурологии востока философского факультета СПбГУ. Закончила аспирантуру отдела этнографии Южной и Юго-Западной Азии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Этнокультурные традиции Ирана в отражении национального кинематографа». С 2013 года сотрудник МАЭ РАН. Автор статей о кинематографе Востока и книги «Между жизнью и смертью. Заметки о творчестве Аббаса Киаростами».

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