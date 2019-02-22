Source: Saint Petersburg State University in Russian

Эти и многие другие вопросы СПбГУ приглашает обсудить на дискуссионных площадках III Санкт-Петербургского международного форума труда, который будет проходить с 28 февраля по 1 марта. Его организаторами выступают правительство города, Санкт-Петербургский университет и компания «Экспофорум-интернэшнл». На протяжении трех дней ведущие эксперты России и мира будут решать задачи по созданию основы дорожной карты развития человеческого капитала и экономики роста России, проектированию Службы занятости 2.0, разработке стратегических предложений и практических рекомендаций.

Целью форума является определение точек роста экономики на основе развития человеческого капитала. Главной темой в этом году станет «Человеческий капитал и экономика роста».

Для гостей и участников будут открыты рабочие площадки:

Производительность труда

Социальные вызовы и модели регулирования

HR-технологии

Человеческий капитал и открытое образование

Новые поколения на рынке труда

Безопасность и охрана труда

Повестка и темы форума окажутся интересны представителям самых разных аудиторий — законодателям и госслужащим, руководителям компаний, HR-специалистам, представителям гражданского общества, сферы науки и образования, а также молодым специалистам, только выходящим на рынок труда.

В рамках площадки «Новые поколения на рынке труда» 27–28 февраля состоится Петербургский международный молодежный форум труда. Это первая в России площадка для дискуссий молодежи по всему спектру вопросов в сфере труда — с государством, бизнесом, профсоюзами и учеными.

В этом году в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда впервые пройдет ярмарка-продажа «Библиотека форума труда». Свои новинки представят российские издательства (в том числе Издательство СПбГУ), выпускающие справочную, учебную и научно-популярную литературу об образовании, профессиях, трудоустройстве и повышении квалификации. Книжная ярмарка будет открыта на протяжении всей работы форума труда с 10:00 до 18:00 в Пассаже «Экспофорума» по адресу Петербургское шоссе, 64. Кроме того, 1 марта на площадке форума пройдут встречи с авторами представленных на выставке изданий. Почетными гостями «Библиотеки форума труда» станут лауреат Нобелевской премии в области экономики, руководитель лаборатории исследования экономического роста СПбГУ Кристофер Писсаридес и выдающийся ученый в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская.

Напоминаем, что для участия в Международном форуме труда необходимо заранее зарегистрироваться. Более подробную информацию о деловой программе вы можете получить на сайте «Экспофорума».

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