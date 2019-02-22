Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

22 февраля 2019

Время: 18:30

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 152

В рамках семинара «Политика и культура» состоится выступление Олега Журавлева (Тюменский государственный университет) «Эпистемология протеста: политическая метафизика vs. активистский позитивизм».

Олег Журавлев в своем докладе рассматривая протесты в СССР, постсоветской России и в современном мире, отвечает на вопрос: как привычные способы восприятия социальной ситуации в терминах правды и лжи, достоверности и недостоверности, очевидности и сомнительности влияют на готовность к политическому действию. В качестве ответа докладчик предлагает простую и провокативную гипотезу, анализируя самые разные формы протестной активности, показывает, что советские 1950–1960-е от наших 2000–2010-х отличает определенная культура или, вернее, эпистемология политического поступка.

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