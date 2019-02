French News: Aeroflot a reçu le prix “HR-Brand 2018” pour la bonne tenue du concours “Best in Profession”

Source: Russie Aeroflot

22 février 2019, Moscou. – Aeroflot a reçu le «Prix HR-Brand 2018» pour la mise en œuvre efficace du projet «Best in Profession» du concours de compétences professionnelles, une des traditions historiques d’Aeroflot, qui a connu un développement particulier au cours des dernières années. Le concours est organisé régulièrement et constitue un puissant moyen de motivation de masse du personnel, ainsi que de sélection et de promotion du meilleur personnel, et l’augmentation constante du nombre et de la couverture des employés est l’un des traits distinctifs du concours. En 2018, plus de 1 000 employés se sont battus pour le gagner – des représentants de 30 professions de 30 départements. En conséquence, 77 gagnants ont été identifiés qui ont donné les meilleurs résultats. En outre, les employés qui ont remporté des nominations d’entreprise “Pour la meilleure manifestation des valeurs” Aeroflot “de PJSC au travail en 2018”, “Meilleur mentor 2018” et “Prix du public en l’honneur du 95e anniversaire de la société” ont été récompensés. Après avoir remporté le HR Award Marque 2018 », Aeroflot a remporté la nomination« Working Focus ». Il a reçu les meilleures notes sur les critères clés: «importance du projet pour l’entreprise et la société», «niveau de couverture (quantitatif et territorial)», «résultats obtenus (qualitatif et quantitatif)», «inclusion (participation au projet des employés de l’entreprise, de ses partenaires)». «Possibilités de réplication de projets (transfert d’expérience pour la mise en œuvre par d’autres entreprises).» Le HR Brand Award est l’un des concours russes les plus prestigieux dans le domaine du développement du personnel, grâce auquel les meilleurs projets RH sont reconnus et réputés. Ce prix est largement reconnu par la communauté professionnelle qui réunit les principaux employeurs fédéraux et régionaux. Ce prix est décerné aux entreprises qui ont mis en œuvre les projets RH les plus intéressants visant à accroître l’importance de leurs professions et à impliquer davantage leurs employés, soulignant le leadership d’Aeroflot dans le développement du personnel, ainsi que l’importance de la contribution du concours «Best in Profession» au renforcement du prestige des professions aéronautiques AEROFLOT est l’un des 20 plus grands transporteurs aériens au monde. Aeroflot possède la flotte d’avions la plus récente au monde. e parmi les compagnies aériennes de plus de cent avions. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la part de la société de conseil britannique Skytrax et sept fois le prix Skytrax World Airline Awards dans la catégorie ” La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est ”, et a également reçu la note“ cinq étoiles ”de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. La compagnie américaine de conseil Bain & Company a classé la compagnie aérienne au quatrième rang mondial des sociétés aériennes du monde en numérisation.

