French News: Aeroflot annonce un concours de création dans le réseau social VKontakte, dédié à la célébration du 8 mars

Source: Russie Aeroflot

22 février 2019, Moscou. – Aeroflot lance un concours poétique sur le réseau social VKontakte, dédié à la Journée internationale de la femme. L’utilisateur du quatrain, reconnu comme le meilleur par le vote ouvert, sera lu à voix haute le 8 mars sur tous les vols d’Aeroflot au départ de Sheremetyevo a / c. La lauréate du concours se verra remettre un certificat de deux personnes pour un vol aller-retour en classe Économie vers n’importe quelle ville du réseau de liaisons Aéroflot. La Journée internationale de la femme dans notre pays est traditionnellement considérée comme une fête de printemps, de tendresse et d’inspiration. La compétition poétique sera une reconnaissance d’Aeroflot aux charmantes dames qui quittent Sheremetyevo sur les vols de cette compagnie avec une admiration sincère. Toutes les personnes de plus de 14 ans abonnées à Aeroflot du réseau social VKontakte peuvent participer au concours. Les règles détaillées sont publiées dans le groupe aérien sous la publication relative au début du concours: Du 22 au 28 février 2019, sur la page officielle d’Aeroflot sur le réseau social VKontakte, après l’annonce du concours, les abonnés sont invités à laisser un quatrain de leur propre essai sur les représentants du salon. Le jury d’experts en sélectionnera au moins trois parmi ceux des abonnés qui passeront à la deuxième étape du concours. Du 1er au 4 mars 2019, un vote ouvert parmi les utilisateurs aura lieu sur le réseau social VKontakte, qui déterminera le meilleur quatrain. Le finaliste, dont le poème recueillera le plus grand nombre de voix, sera déclaré vainqueur et les résultats du concours seront annoncés le 5 mars 2019. AEROFLOT figure dans le top 20 des plus grandes compagnies aériennes au monde, avec la flotte la plus jeune au monde parmi plus de cent appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la part de la société de conseil britannique Skytrax et sept fois le prix Skytrax World Airline Awards dans la catégorie ” La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est ”, et a également reçu la note“ cinq étoiles ”de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. La compagnie américaine de conseil Bain & Company a classé la compagnie aérienne au quatrième rang mondial des sociétés aériennes du monde en numérisation.

