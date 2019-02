French News: Colonne Halvers: “Car Wars – Quand des voitures allemandes menacent la sécurité nationale des Etats-Unis”

Source: Boerse Frankfurt22. Février 2019. MÜNCHEN (Banque Baader). En Amérique, la peur de perdre la sécurité nationale est inversée. Les constructeurs automobiles européens, en particulier allemands, n’ont pas confiance en eux. Ils constituent une menace dangereuse pour les États-Unis. Cela aurait été évident pour les autologos allemands il y a longtemps. La star de Mercedes est plutôt une météorite déguisée qui veut écraser l’industrie automobile américaine. La calandre en deux parties arrondie des Bavarois, les soi-disant reins BMW, atteste que les chauffeurs américains et américains de BMW ont des calculs rénaux. De plus, Porsche ne sert à rien. Son logo représente un étalon noir rassembleur qui ne peut être contrôlé avec une férocité sauvage. Et d’abord les quatre anneaux d’Audi. Ils rappellent les méthodes de torture médiévales, où les victimes étaient torturées avec de lourds anneaux de fer autour du cou. A propos, VW est basé dans une ville qui porte le nom de Wolf, mais il en dit long sur la malignité latente de la Basse-Saxe, n’est-ce pas? Aucun Américain n’a été obligé d’acheter une voiture allemande pour se protéger. Donc, Trump de l’Amérique a soi-disant le devoir sacré de déchirer les dents des méchants Auto Wolves avec des droits d’importation. Même le département américain du Commerce a découvert dans une enquête que les voitures allemandes constituaient une menace pour les États-Unis. Le fait qu’il s’agisse d’une étude de satisfaction est toutefois dissimulé.

Mais les Américains aiment et achètent volontairement des voitures allemandes et ne voient aucun danger pour leur pays. Ils semblent convaincus de la qualité, de la fiabilité et de la culture automobile germanique. Déjà Fiesling J.R. Ewing conduisait dans la série télévisée américaine “Dallas” avec une Mercedes. Et même l’ancien nabab de l’immobilier, Trump, aimait bien s’installer dans une décapotable Mercedes.

En tant que président, Trump est contrarié par le fait que la culture automobile américaine est moins populaire parmi les automobilistes allemands que la bière américaine ou ce que les Américains appellent la bière. Mais cela n’est pas dû à une inquisition automobile allemande difficile qui empêche les voitures étrangères de circuler sur les routes allemandes. Pourquoi voyez-vous autant de voitures françaises, italiennes et surtout asiatiques? Est-ce peut-être à cause de la mauvaise image? Cependant, dans une économie de marché, le meilleur produit prévaut. N’est-ce pas une philosophie d’entreprise primitive américaine?

“Est-ce peut-être à cause de la mauvaise image?” Les constructeurs automobiles allemands estiment que les droits d’importation sont relativement détendus dans la mesure où les États-Unis mesurent à première vue les États-Unis avec deux mesures. La question de savoir si les constructeurs automobiles allemands menacent la sécurité nationale dépend évidemment de la provenance des voitures allemandes. S’ils sont exportés d’Allemagne vers les États-Unis, ils sont dangereux, mais s’ils sont fabriqués aux États-Unis, ils sont un régal. Cependant, cette schizophrénie a un contexte économique difficile. Trump n’a rien contre les voitures allemandes, tant qu’elles sont produites aux États-Unis. Parce qu’alors ils créent des emplois pour les Américains, la plupart du temps, où on ne trouve généralement pas de paysage économique florissant, mais plutôt de l’industrie et où Trump possède ses bastions républicains. Il constate donc avec plaisir que le constructeur allemand a déjà créé 100 000 emplois. Les régions des États-Unis où, souvent, seuls les renards, les lapins et les hérissons se disent bonsoir La plus grande usine BMW au monde ne se trouve pas uniquement en Bavière, mais en Caroline du Sud. Mais il souhaite plus d’emplois chez les constructeurs automobiles allemands, le club des douanes à l’importation étant un instrument approprié. Il sait que l’industrie automobile allemande ne peut pas se passer du grand marché automobile américain. Ainsi, si les droits d’importation sont réellement imposés, Mercedes, BMW, Audi, Audi et Porsche feront de ce besoin une vertu: ils produiront de plus en plus de voitures allemandes aux États-Unis. Les constructeurs automobiles allemands opérant dans le monde entier, et notamment leurs cours de bourse, ne s’intéressent guère à la production, l’essentiel, c’est bien vendu. Quoi qu’il en soit, les taux d’imposition des sociétés américaines sont moins chers que les taux allemands. Qu’est-ce que l’Europe doit opposer à la guerre des voitures? L’Amérique se mobilisera-t-elle dans la guerre automobile? Les usines automobiles européenne et allemande vont-elles perdre des emplois, en particulier? Il convient de rappeler que le secteur automobile reste le facteur économique crucial ici. Il ne suffit plus que nos politiciens se calment verbalement. Où sont les actes?

Le fait que l’Amérique et l’Europe de Trump puissent être autocratiques contre l’égoïste et fort, unilatéral, pour ainsi dire, a beaucoup à voir avec notre faiblesse juridique atlantique. L’Europe se vend à l’Amérique bien en dessous de son potentiel géopolitique théorique.

L’Europe ne peut fournir un fort contrepoids que si elle semble fermée. Ça ne le fait pas. Déjà avec le débat dérangé sur le Brexit, l’Europe prouve des défenses masochistes. Au lieu de donner un poids paneuropéen à l’échelle mondiale, de nombreux responsables politiques insulaires d’esprit national ont simplement prouvé que le mouvement était trop proche du mur pendant leur enfance. Et que dire de l’amitié franco-allemande? Les innombrables baisers qu’échangent chaleureusement Angela et Emmanuel ne sont pas dupes du fait que l’axe Paris-Berlin n’est plus incassable. Dans trop de questions, vous n’êtes plus vert (voir intégration européenne élargie, questions financières et fiscales ou politique énergétique).

Revenons aux voitures: la France et les autres pays de l’UE ont peu à perdre en droits d’importation américains. Vous devez rechercher vos voitures aux États-Unis à la loupe. Alors, pourquoi devraient-ils se jeter dans la brèche pour Auto Germany et risquer une mauvaise relation avec Trump? Tout le monde est à côté d’eux-mêmes, malheureusement aussi en Europe.

Si la poule de poulet européenne n’est pas alliée contre le coq américain, surnommé “tueur étrange”, il fabriquera le molli avec nous lorsqu’il s’agira d’importer des voitures. A propos, pourquoi les Chinois ou les Russes devraient-ils prendre au sérieux une Europe aussi cacophonique? Si l’Europe bafouille, même les uns contre les autres, sans trouver de solutions communes, il ne serait pas étonnant de se retrouver tôt ou tard au menu géopolitique Le désir de poulet m’a depuis longtemps dépassé de Robert Halver22. Février 2019, © Banque Baader

