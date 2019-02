French News: Déguster, c’est étudier

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandLe temps toujours doux continue d’attirer les amphibiens

L’hiver n’a pas encore dit au revoir. Mais en ce moment, il fait si doux que des grenouilles, des crapauds et des tritons sont aperçus alors qu’ils se dirigeaient vers les frayères. Le long du Rhin, cela va continuer dans les prochains jours, ailleurs, il y a des gelées nocturnes.

*** Prévisions à partir du 22 février: la journée reste relativement clémente, les températures nocturnes avoisinant le point de congélation. Dans de nombreuses régions, les migrations de frai hésitantes sont paralysées. Surtout le long du Rhin et de ses affluents, mais il est également possible d’accroître les déplacements de grenouilles brunes, de tritons et de crapauds communs. *** “Notre nouvelle barrière de protection longue de 700 mètres près de Hillerse-Ost vient d’être terminée”, rapporte Reinhard Meier de la commune de Meinersen (district de Gifhorn) NABU, “et trois crapauds communs ont déjà été attrapés dans le seau vendredi. Ici, les amphibiens sont contrôlés par la NABU pendant 60 jours et transportés sur un terrain sûr. “

22 février 2019 – Le temps doux et partiellement nuageux couvert de ces derniers jours a attiré davantage d’amphibiens dans de nombreux endroits. En conséquence, de nombreux protecteurs amphibies sont déjà sur le point d’installer les clôtures au début de l’année. “Nous venions de décider d’attendre une semaine de plus à cause des nuits glaciales qui séparaient les seaux. La météo nous surprend avec une soirée douce de plus de dix degrés en février “, rapporte Rainer Pietsch de NABU Wiesbaden. “Maintenant, nous voulions voir si les premières grenouilles d’herbe apparaissent. Mais à la clôture et dans l’étang, tout était encore calme – nous sommes toujours en février. Puis sur le chemin du parking, nous avons rencontré un premier crapaud commun. Un gars gai qui voulait se cacher à la vue de la lampe de poche. Pas de grenouilles, mais vu le premier crapaud … “

Triton alpestre – Photo: Frank Derer

La majorité des crapauds communs ne sont accessibles que dans la partie centrale de la migration. Certains crapauds sont maintenant debout, pas seulement à Wiesbaden. Les reportages proviennent notamment du cercle de Gifhorn (voir photo ci-dessus) et de Porta Westfalica, selon Mario Kühr, mercredi à Barkhausen, le premier Erdkröte sauvé. Amphiben. “Ce matin, il faisait beau et le temps idéal par plus de neuf degrés Celsius et il pleuvait près de 100 crapauds communs, tritons de montagne et étangs dans la rue. Nous sommes confiants que les choses se passeront ainsi “, se réjouissent Elisabeth et Wolfgang Postler. Le signal de départ a également été tiré loin dans l’est du district de Märkisch Oderland. Thorsten Schönbrodt de la NABU Müncheberg a enregistré un total de 70 crapauds communs près de Waldsieversdorf lorsque la pluie a commencé, dont une douzaine malheureusement. Même les tritons à crête se préparent lentement dans les quartiers d’hiver à Philippinenhof. “Le week-end, les températures seront basses, cela va certainement s’arrêter à nouveau”, a déclaré Schönbrodt. Cela peut être le cas pour la moitié nord-est de l’Allemagne, mais dans l’ouest et le sud-ouest, on peut s’attendre à de bonnes conditions de randonnée.

De Bruchsal à Berlin, les premiers amphibiens s’aventurent hors des quartiers d’hiverGrassfrosch – Photo: Achim Schumacher

14 février 2019 – Même si les médias ont parlé de “froid sibérien”, l’hiver a été plutôt normal dans tout le pays. Les fortes chutes de neige dans le sud étaient importantes, mais les températures moyennes sont restées dans les limites. Pour le moment, il fait même si doux que les premières grenouilles, crapauds et tritons prêts à se reproduire sont aperçus: c’était déjà bien avant la Saint-Valentin – et comme la plupart du temps dans le Rhin supérieur plus favorisé. “Le 1er février, nous avions trois grenouilles sauteuses semi-fortes”, rapporte Regine Carl de l’Association pour la protection de l’environnement et la protection de la nature dans la banlieue de Bruchsal Untergrombach. “La première vraie randonnée a eu lieu le week-end du 9/10. Février avec 110 grenouilles et un triton à crête par jour. “

Newt Pond – Photo: Frank Derer

Toujours dans le Bas-Rhin, à 300 kilomètres au nord, Lurche était déjà sur la route le week-end dernier. Après tout, huit tritons de bassin, une rainette et une rainette ont retrouvé les actifs du NABU Krefeld dans les pièges à seaux de la barrière de protection du Talring, dans le district de Hüls.Self à Berlin, inconnu pour l’hiver, est déjà quelque chose. Selon le centre de conservation de la nature Karin Drong d’Ökowerk à Berlin, la construction du centre de protection de la Havelchaussee à Grunewald a commencé jeudi dernier. Lundi 11, les premiers amphibiens furent retrouvés dans les seaux: 30 tritons de bassin et un crapaud commun, les jours à venir il devrait être encore plus chaud grâce à la forte “Dorit”. Un temps calme et stable est annoncé, avec des degrés diurnes à deux chiffres plus. En l’absence de couverture nuageuse, les nuits sont d’abord fraîches, mais en début de semaine, le climat devrait également rester doux la nuit. Si nous continuions dans le calendrier pendant quatre semaines, ce serait de très bonnes conditions pour la migration des amphibiens. Mais même ainsi, il peut être intéressant d’arrêter les yeux. Le long du Rhin, vous pouvez vous attendre à des randonneurs typiques. Peut-être aussi le triton de montagne a-t-il été proclamé Lurch of 2019.P.S.: Fait inhabituel, l’Intermezzo de printemps n’est pas en février, même les hivers sont rares. L’hiver dernier, il y a eu une phase similaire, même vers le 20 janvier.

Les bacs de collecte doivent être vidés deux fois par jour. Barrage routier pour la randonnée amphibie – Photo: Ingo Ludwichowski

Dès que les températures nocturnes sont plus cinq degrés Celsius et plus, les grenouilles, les crapauds et les tritons viennent dans l’humeur de mariage. S’ils doivent traverser des routes pour se rendre aux frayères, des populations entières peuvent être tuées. Même si de plus en plus de ponts amphibies solides sont construits, il existe encore des centaines d’endroits à travers le pays où les défenseurs de l’environnement vont installer des clôtures à partir de février et au plus tard en mars. Les animaux immigrés rassemblés dans des seaux sont ensuite transportés dans la rue, statistiquement enregistrés et relâchés. Des aides supplémentaires sont toujours les bienvenus. Cette activité convient également aux débutants, ainsi qu’aux enfants et aux adolescents.

