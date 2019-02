French News: Discours de la ministre d’État Michelle Müntefering dans le débat sur la “politique étrangère féministe” au Bundestag

Source: Auswärtiges Amt – La parole est faite – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la motion des Verts est justifiée. Ellinor von Puttkamer fut le premier ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, nommé en 1969 par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Willy Brandt. “Implicitement, dans cet” esprit masculin “, j’ai des doutes, non seulement vis-à-vis de nombreux hommes d’État du monde, mais mes doutes. Mais cela se produit, même au Foreign Office, dans l’occupation de hautes fonctions avec des femmes, bien que – Vous le savez bien: 33% des femmes occupant des postes de direction au siège de Berlin et 15% des cadres à l’étranger: cela ne suffit pas, il reste encore beaucoup à faire, il reste encore des progrès à faire, par exemple dans le signalement de nos ambassades. Avec Heiko Maas Nous avons un ministre des affaires étrangères qui a compris le sujet et n’est pas un étranger pour l’égalité, mais nous sommes conscients que nous pouvons devenir encore meilleurs. La participation des femmes aux processus politiques n’est pas une évidence, c’est pourquoi j’estime que l’opposition du Parti vert donne un élan aujourd’hui – avec des propositions concrètes – que nous avons déjà mise en œuvre et que d’autres ont déjà abordée. Mes chers collègues et collègues, nous savons aujourd’hui – nous venons de l’apprendre de Mme Motschmann – que les traités de paix sont plus stables et durent plus longtemps, même lorsque des femmes sont impliquées, particulièrement lorsque la guerre règne. Le viol, l’exploitation et les violences sexuelles sont délibérément utilisés comme une humiliation des peuples, une arme de guerre. C’est pourquoi nous travaillons avec les populations locales sur le terrain. Par exemple, les campagnes de désarmement que nous avons soutenues dans le Nigeria rural auraient été sans inclusion. Sans prendre en compte les besoins de la moitié de la population mondiale, nous ne pouvons pas adopter de bonnes politiques et sans les impliquer, nous ne pouvons pas promouvoir la démocratie. Sans assurer la sécurité des femmes, nous ne pouvons pas instaurer la paix dans le monde. La Charte des droits de l’homme des Nations Unies, les objectifs mondiaux, les ODD, sont les principaux accords internationaux que nous devons nous efforcer de faire respecter, à tout moment et en tout lieu. C’est pourquoi nous nous concentrons sur nos travaux au Conseil de sécurité des Nations Unies: Nous reprendre la coprésidence à la résolution 1325, “Women, Fri eden, Sicherheit “. C’est un signal fort de l’Allemagne dans ce domaine. J’ai moi-même rencontré Margot Wallström, les membres du Conseil de sécurité, notre soutien – aussi concret que financier – a été promis. La mise en réseau des femmes est importante, et donc le soutien Nous allons inviter la société civile à New York, nous voulons lui donner une voix, la faire entendre. Chers collègues, Je suis convaincu que Ce débat en vaut la peine parce que nous, les femmes, pouvons changer le monde dans lequel ce monde se développe. Chers hommes, Aidez-nous, merci beaucoup.

MIL OSI