French News: Epistémologie de la protestation

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Atelier

22 février 2019 Heure: 18h30 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58–60 ans, aud. 152

Dans le cadre du séminaire «Politique et culture», Oleg Zhuravlev (Université d’État de Tyumen) prononcera un discours intitulé «Épistémologie de la contestation: métaphysique politique vs positivisme activiste “.

Oleg Zhuravlev, dans son rapport, examinant des manifestations en URSS, dans la Russie post-soviétique et dans le monde moderne, répond à la question de savoir comment les méthodes habituelles de perception d’une situation sociale en termes de vérité et de mensonge, d’authenticité et de manque de fiabilité, d’évidence et de doute sont-elles affectées par la disposition à l’action politique. En guise de réponse, l’orateur suggère une hypothèse simple et provocante, analysant les formes les plus variées d’activité de protestation, montre que les années 1950-1960 et 2010-20 se caractérisent par une certaine culture ou, plus précisément, par l’épistémologie d’un acte politique.

MIL OSI