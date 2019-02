French News: I. Kagramanyan: Le contrôle social aide les autorités à ajuster l’orientation de leurs travaux

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé aux célébrations du dixième anniversaire de la Chambre publique de la région de Yaroslavl.

Igor Kagramanyan Kagramanyan Igor Nikolaevich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl, a participé aux célébrations consacrées au dixième anniversaire de la Chambre publique régionale.

Voir aussi

Le sénateur a souhaité la bienvenue aux membres des convocations actuelles et passées au Yaroslavl Art Museum et a souligné que la salle publique était un exemple d’interaction entre le gouvernement et la société, une plate-forme permettant de mettre en œuvre les pratiques les plus intéressantes socialement importantes. qui aident les institutions gouvernementales à définir des vecteurs et des orientations pour leur travail. C’est un lien direct avec les citoyens qui ont le sentiment que le gouvernement les entend et est prêt à participer à des changements positifs. Les idées intéressantes générées par nos compatriotes sont générées sur le site de la Chambre publique et, incarnées dans la vie, comportent un élément social brillant », a déclaré Igor Kagramanyan.

La création de la chambre publique de Russie a immédiatement posé la question de la nécessité de la création de chambres publiques dans les matières

Il a attiré l’attention sur le fait que la création de la chambre publique de Russie soulevait immédiatement la question de la nécessité de créer des chambres publiques dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. «Ce travail long et intensif s’est achevé en 2008 avec l’adoption de la loi de la région de Yaroslavl« sur la chambre publique de la région de Yaroslavl ». Dmitry Mironov, gouverneur de la région de Yaroslavl. «Lors des réunions de la chambre publique, des discussions ont eu lieu sur les problèmes les plus pressants pour la région.» «Au cours des 10 dernières années, 185 citoyens actifs se sont manifestés dans diverses compositions de la Chambre. Ce sont des personnes autoritaires et prospères avec une position sociale forte. Chacun d’entre eux travaillait pour le bien de la société “, a déclaré Sergei Berezkin, président de la Chambre publique. La chambre publique de la région de Yaroslavl compte 75 membres, dont 25 nommés par le gouverneur, 25 par la Douma régionale de Yaroslavl. Ils ont choisi eux-mêmes 25 autres membres en votant. Tous les membres de la Chambre sont nommés par des organisations à but non lucratif. Maintenant, la quatrième convocation fonctionne.

MIL OSI