Le sénateur a tenu une réunion sur l’organisation d’une collection séparée de TKO sur le territoire de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad.

Andrei Kutepov, Andrei Kutepov, représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg, président du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires De Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad et l’utilisation du recyclage des déchets Service pénitentiaire fédéral des institutions dans la ville et la région.

Le problème de l’épuisement des ressources des décharges existantes a longtemps été discuté.

Le président du comité du conseil de la fédération a évoqué la construction de nouvelles décharges et d’installations de recyclage des déchets. Selon lui, le problème de l’épuisement des ressources des décharges en exploitation a longtemps été discuté. “Il est nécessaire de prendre des mesures pour réduire les volumes de déchets miniers, pour leur enterrement plus compact”, a déclaré Andrey Kutepov.

En outre, a ajouté le sénateur, l’utilisation des installations de recyclage des déchets des institutions UFSIN de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad est une question importante. Il a rappelé qu’une réunion s’est tenue au Conseil de la fédération sur l’organisation sur le territoire des institutions russes FSIN pour la production du tri et du recyclage des déchets solides municipaux. “Dans le cadre de nos travaux sur l’utilisation des capacités de production des institutions FSIN, il s’est avéré qu’il existe une expérience positive en matière de recyclage des déchets sur le territoire de plusieurs institutions.” .Les participants à la réunion ont discuté de l’organisation de la collecte séparée des déchets et de leur traitement sur le territoire de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad et ont examiné les problèmes de la région. déclarations officielles, en particulier, la réglementation tarifaire en réunion TKO.V a réuni les députés de l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, les opérateurs régionaux et les représentants des organismes publics.

