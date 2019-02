French News: K. Kosachev: Les tentatives extérieures pour forcer le changement d’autorité légale au Venezuela sont inacceptables

Konstantin Kosachev a déclaré qu’il était inacceptable de s’immiscer dans les affaires souveraines du Venezuela et de faire pression sur son président légitimement élu, Nicolas Maduro. “Les tentatives pour forcer le changement d’autorité légale dans ce pays par des efforts de l’extérieur sont absolument inacceptables”, estime le sénateur. position concernant les événements se déroulant au Venezuela. Il a également souligné l’importance de développer davantage les relations bilatérales, notamment par la voie parlementaire.

La «déclaration volontaire» du président ne peut être considérée comme un acte constitutionnel. Contrairement aux élections de mai dernier, lorsque Nicolas Maduro a été élu président, cette auto-proclamation, ainsi que sa reconnaissance de l’étranger, sont totalement illégitimes, a souligné Konstantin Kosachev. États-Unis et leurs alliés européens.