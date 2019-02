French News: La faune de dinosaures de Sibérie: 40 millions d’années de stase évolutive

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence ouverte

22 février 2019 Heure: 19h00 Saint-Pétersbourg, quai Universitetskaya, 19 heures-19 heures, salle de réunion

Le professeur associé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Pavel Skuchas, tiendra une conférence ouverte intitulée «Les faunes de dinosaures en Sibérie: 40 millions d’années de stase évolutive».

EnregistrementLa faune non découverte, y compris les dinosaures et les autres animaux qui vivaient avec eux, est appelée “dinosaure”. Au cours des dernières années, de nombreuses découvertes de représentants de la faune de dinosaures ont été découvertes sur le territoire de la Sibérie, certaines d’entre elles ayant même servi de matériel de description de nouveaux genres et espèces. Les informations obtenues lors d’études paléontologiques récentes nous ont permis de suivre l’évolution de la composition des faunes de dinosaures de Sibérie et de révéler la présence d’une stase évolutive d’une durée unique (la stase est l’absence de changements évolutifs graves dans le temps). Au cours de la conférence, nous évoquerons les plus brillants représentants des faunes de dinosaures de Sibérie (y compris les dinosaures eux-mêmes) et tenterons de comprendre pourquoi ces faunes n’ont pas changé depuis près de 40 millions d’années. Il a décrit deux nouvelles espèces de dinosaures géants russes – le titan de Sibérie et le Tengrisaur – et a enquêté sur le plus vieil œuf de prédateur fossile découvert dans notre pays.

MIL OSI