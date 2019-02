Les accusations portées contre Osman Kavala et un certain nombre d’intellectuels, de journalistes, de militants et d’artistes turcs constituent une nouvelle tentative de faire taire la société civile indépendante en Turquie. La Turquie fait appel à sa capitale la plus précieuse, et je fais appel aux tribunaux turcs pour qu’ils s’opposent à cette tentative transparente.

