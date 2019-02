French News: Le coordinateur transatlantique Peter Beyer se rend aux États-Unis

Source: Foreign Office

22.02.2019 – Communiqué de presse

Le coordinateur pour la coopération transatlantique du gouvernement fédéral, Peter Beyer, se rend du 24 février au 1er mars 2019 aux États-Unis. Les stations sont situées à Tucson (Arizona) et à Houston (Texas), où il est prévu de se faire une idée de la situation à la frontière américano-mexicaine en Arizona, en collaboration avec la Customs and Border Protection Authority. “Si nous comprenons bien les intérêts légitimes des États-Unis en matière de sécurité, un mur ne résoudra pas les problèmes politiques intérieurs”, a déclaré M. Beyer. En fait, l’histoire allemande a montré que les murs ne peuvent faire qu’une chose: séparer les gens les uns des autres. À Tucson, Beyer discutera de questions d’actualité concernant les relations transatlantiques avec des étudiants de l’Université de l’Arizona et se joindra à Cheniere Energy pour des entretiens avec la NASA. Terminal GNL Sabine Pass (terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié) à la frontière entre le Texas et la Louisiane. “L’industrie américaine du GNL est un puissant concurrent du gaz provenant de la Sibérie occidentale, du Qatar, de la mer du Nord et de la Norvège et revêt donc une importance géopolitique pour la politique énergétique allemande”, a déclaré M. Beyer.

