French News: Le président Raimonds Vejonis rencontre le président du Bundestag allemand Wolfgang Shawl

Le vendredi 22 février 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, a rencontré le président du Bundestag, Wolfgang Shawl, à Berlin. Au cours de la réunion, le Président a indiqué que le monde évolue rapidement aujourd’hui et qu’au cours des dernières années, nous avons été confrontés à de nouveaux défis: conflits régionaux et crises humanitaires, pauvreté, terrorisme, menaces hybrides et cybermenaces. ainsi que les défis posés par la migration, le changement climatique, les guerres commerciales et le Brexit. «Face à ces défis, nous devons nous rappeler qu’une Europe unie est notre avenir commun. C’est une Europe unie avec une coopération étroite, une solidarité, une Europe basée sur des valeurs communes. Nous devons tous continuer à jouer un rôle dans le renforcement de cette Europe “, a souligné Raimonds Visjonis. Lors de la cérémonie, le président Raimonds Visjonis a présenté l’Ordre des Trois étoiles à V. Šibibl. Prix ​​suprême letton V.Soiblem a reçu un mérite spécial en faveur de l’État de Lettonie, en particulier pour son intégration à l’Union européenne et pour son travail désintéressé visant à renforcer les relations entre la Lettonie et l’Allemagne, et a remis le prix le plus élevé à l’ancien secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, président de la Conférence sur la sécurité à Munich. , L’ambassadeur Wolfgang Isinger. Le prix est décerné pour un mérite particulier dans le renforcement de la sécurité de la Lettonie. La visite d’Etat du président de l’Etat en Allemagne a lieu du 21 au 25 février. Au cours de la réunion, le président Zatlers a rencontré le président fédéral Frank Walter Steinmeier et le président du Bundestag Wolfgang Shawl. Vendredi soir, le président participera au dîner Matthiae-Mahlzeit organisé par la ville de Hambourg. Au cours du dîner de gala, le président s’adressera à d’éminents représentants de gouvernements allemands et des gouvernements locaux, de gens d’affaires et de personnels culturels et scientifiques.

