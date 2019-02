French News: Le SPSU attend des experts de renom au Forum international du Travail – 2019

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

L’Université d’État de Saint-Pétersbourg vous invite à débattre de ces questions et de nombreuses autres lors des débats du IIIe Forum international du travail de Saint-Pétersbourg, qui se tiendra du 28 février au 1er mars. Il est organisé par le gouvernement municipal, l’Université de Saint-Pétersbourg et la société Expoforum International. Pendant trois jours, des experts de premier plan de Russie et du monde entier s’emploieront à jeter les bases d’une feuille de route pour le développement du capital humain et la croissance économique en Russie, en concevant le Service de l’emploi 2.0, en élaborant des propositions stratégiques et des recommandations pratiques, dans le but de déterminer les points de croissance de l’économie fondés sur le développement du capital humain. Le thème principal de cette année sera «Économie du capital humain et de la croissance». Des sites de travail seront ouverts aux invités et aux participants: Productivité du travailDéfis sociaux et modèles de régulationRessources humaines Capital social et éducation ouverteNouvelles générations sur le marché du travailSécurité et protection des travailleursLa politique et les sujets du forum seront intéressants pour les représentants de divers publics – législateurs et fonctionnaires, chefs d’entreprise, spécialistes des ressources humaines, représentants de la société civile, des sciences et de l’éducation, ainsi que Le Forum international du travail des jeunes de Saint-Pétersbourg aura lieu les 27 et 28 février dans le cadre de la plateforme Nouvelles générations sur le marché du travail. Il s’agit de la première plateforme en Russie pour que les jeunes discutent de l’ensemble des problèmes liés au travail – avec l’État, les entreprises, les syndicats et les scientifiques. Cette année, pour la première fois, le Forum de la Bibliothèque du Travail aura lieu au Forum international du Travail de Saint-Pétersbourg. Les éditeurs russes (y compris la maison d’édition de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg), qui publie des ouvrages de référence, éducatifs et scientifiques sur l’éducation, les professions, l’emploi et la formation avancée, présenteront leurs nouveautés. La foire du livre sera ouverte pendant toute la durée du forum du travail de 10 heures à 18 heures au passage Expoforum de Saint-Pétersbourg, route 64. De plus, le 1er mars, des réunions avec les auteurs des publications présentées à l’exposition auront lieu sur le site du forum. Les lauréats du Labour Forum Library seront le lauréat du prix Nobel d’économie, le responsable du laboratoire de recherche sur la croissance économique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Christopher Pissarides, et le scientifique distingué dans le domaine des neurosciences et de la psycholinguistique, et le professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Tatyana Chernigovskaya. Pour plus d’informations sur le programme d’entreprise, consultez le site Web Expoforum.

