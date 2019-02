French News: Nouveau dans l’étude du cinéma asiatique

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Atelier

22 février 2019 Heure: 18h00 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58–60 ans, aud. 155

Natalia Kazurova (Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, Musée d’Anthropologie et d’Ethnographie du nom de Pierre l’Académie des Sciences de Russie) “Nouveau dans l’étude du cinéma asiatique” donnera une conférence dans le cadre du séminaire “Cinéma”

Natalya Kazurova est diplômée du département de philosophie et d’études culturelles de l’Est de la faculté de philosophie de l’université d’État de Saint-Pétersbourg. Elle est diplômée de l’école doctorale du département d’ethnographie de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest au grand musée d’anthropologie et d’ethnographie Peter the Grand de l’Académie des sciences de Russie. En 2012, elle a soutenu sa thèse sur le thème “Les traditions ethnoculturelles de l’Iran à l’image du cinéma national”. Depuis 2013, employé du MAE RAS. Auteur d’articles sur le cinéma d’Orient et du livre “Entre la vie et la mort. Notes sur les travaux d’Abbas Kiarostami “.

