French News: Obligations: les investisseurs comptent sur les grands noms

Source: Boerse Frankfurt22. Février 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Une réunion plus rapprochée autour du Brexit et le différend commercial américano-européen dans la salle ont gâché les entreprises allemandes. Les analystes ont au moins interprété le faible indice du climat des affaires ifo, qui avait chuté de 0,8 à 98,5 points en février. Qu’il s’agisse de l’industrie, des prestataires de services ou de l’industrie de la construction, les 9 000 gestionnaires interrogés par l’IFO Institute estiment que la situation actuelle et les perspectives pour le semestre à venir sont pires qu’auparavant. Avec une tendance haussière, le commerce flottera à contre-courant et l’augmentation des taxes sur les voitures ferait mal.Après le signal de soulagement de l’extension possible du délai dans le débat tarifaire entre la Chine et les États-Unis, le cycle de négociations avec l’Europe doit maintenant commencer. Donald Trump examine actuellement dans quelle mesure les importations de voitures constituent une menace pour la sécurité nationale. Afin d’éviter une augmentation drastique des droits de douane sur les véhicules importés, le gouvernement fédéral se montre maintenant prêt à normaliser les différents taux. Selon Folker Hellmeyer de Solvecon, une réduction du tarif zéro proposée par le ministre de l’Économie Altmeier serait de toute façon une bonne nouvelle pour l’économie mondiale. Selon HSBC, la question de savoir si le ralentissement économique dans l’ensemble de la zone euro n’est qu’un phénomène à court terme ou menace d’une sécheresse prolongée. En général, la Banque centrale européenne semble disposée à aider le système bancaire lors de nouveaux appels d’offres à long terme. Le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Ewald Nowotny, s’est interrogé sur la poursuite de la normalisation de la politique monétaire dans un entretien au vu de la faiblesse économique.

L’Italie s’inquiète d’une bonne note Ce soir, Fitch est la première agence de notation à publier les résultats de la vérification de la solvabilité de l’Italie. Moody’s suivra le 15 mars et Standard & Poor’s le 26 avril. Daniel Lenz de DZ Bank s’attend à ce que Fitch se rétablisse pour le moment avec une dégradation, mais ne parvienne pas à gérer une notation plus basse à moyen terme en raison du déficit budgétaire plus élevé. Michael Klawitter de DekaBank évalue la probabilité d’une dégradation de la notation à BBB-. Dans ce cas, les deux analystes constatent une expansion des spreads des obligations d’État italiennes à dix ans sur des Bunds de même maturité. Actuellement, le rendement des obligations italiennes de cette maturité est de 2,8%.

Thyssen réussit sur le marché des capitaux Pour la première fois en deux ans, ThyssenKrupp (WKN A2TEDB) s’est à nouveau refinancé sur le marché des capitaux. Pour une obligation de 1 000 euros à 5 ans d’un montant de 1,5 milliard d’euros, la sidérurgie propose un taux d’intérêt annuel de 2,875%. L’obligation est négociée depuis mercredi et, selon Gregor Daniel, est très bien reçue par les investisseurs. “Dans le négoce d’obligations d’entreprises, la valeur est actuellement notre principale source de revenus”, rapporte le trader de Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Le groupe basé à Essen dispose d’un droit facultatif d’annulation à compter du 22 novembre 2023.

 Rester une nouvelle obligation Avec un coupon de 1,625%, les investisseurs étaient prêts à fournir 300 millions d’euros à Grenke Finance. Le prestataire de services financiers basé à Baden-Baden a également émis un emprunt obligataire de 1 000 euros (WKN A2RYDH) à hauteur de 1 000 euros. à partir de 1000 euros. Un papier de cinq ans d’un volume de 750 millions d’euros (WKN A2RYDM) a un coupon de 0,3%. Chaque année, 0,9% des obligations du géant industriel allemand (WKN A2RYDN) représentent 650 millions d’euros sur 10 ans. Pour une obligation (WKN A2RYDP) due le 28 février, Siemens verse un intérêt annuel de 1,25%. La quatrième obligation (WKN A2RYDQ) d’une durée allant jusqu’au 28 février 2039 et portant un coupon de 1,75% comprend 800 millions d’euros Par: Iris Merker le 22 février 2019, © Deutsche Börse AG

