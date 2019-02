French News: Roscosmos State Corporation a développé un projet du Centre spatial national

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # Bureau du maire de Moscou # Centre Khrunichev # Centre spatial national # surtout 02/22/2019 17: 15 La société d'État Roscosmos a élaboré un projet de centre spatial national

La société d’État Roskosmos et le maire de Moscou, au nom du président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine, ont élaboré un plan de développement global pour le territoire du centre Khrunichev à Moscou, dont l’élément clé sera la création du Centre spatial national. La réorganisation du territoire existant du centre Khrunichev permettra de réduire de plus de 600 millions de roubles par an le fardeau financier de l’une des plus grandes entreprises de l’industrie des fusées et de l’espace et de mettre en œuvre un projet de grande envergure sur les clusters de production et de recherche sur les zones libérées de l’usine de roquettes. La mairie de Moscou, analysant la situation au centre Khrunichev, a élaboré un plan de développement global qui préserve et améliore les conception vanie, la capacité de production, rééquipement technologique des entreprises à participer à des programmes ciblés de la fabrication de fusées porteuses « Angara » fusée spatiale complexe production de compactage de classe superlourde. Cela permettra de respecter les normes internationales des industries de haute technologie et d’accroître la compétitivité du centre Khrunichev sur le marché mondial.La création du centre spatial national permettra de regrouper sur un site plusieurs entreprises du secteur des fusées et de l’espace – le bureau central et le centre de situation de la société d’État Roscosmos à Moscou, y compris les divisions des principales institutions sectorielles, des organisations clés de l’industrie, un éducateur moderne complexe sportif, bureaux d’études de la jeunesse, les centres de soutien aux entreprises, centres d’exposition, la diversification des centres de production. Selon les estimations préliminaires des spécialistes de Roscosmos et de la mairie de Moscou, des emplois seront créés pour 20 000 personnes dans le cadre du Centre spatial national – des employés d’entreprises du secteur, principalement des ingénieurs et des concepteurs, ainsi que des enseignants, des étudiants diplômés et des étudiants des départements de base qui soutiennent les universités et des résidents de l’industrie. Technoparc: une partie du territoire libéré, moins de 3% de la surface totale, sera utilisée dans le cadre du programme de rénovation de logements pour les quartiers adjacents. quartiers où ils vivent, y compris les employés anciens et actuels de la société. En outre, le centre spatial national sera relié par un moyen de transport à grande vitesse à Korolev, près de Moscou. Ainsi, combiner les atouts des industries de la fusée et de l’espace sur un même territoire dans des conditions confortables et modernes, avec une infrastructure développée, permettra de réduire les obstacles administratifs à l’interaction et d’augmenter la productivité du travail. complexes fonciers d’une superficie totale d’environ 30 hectares. Les recettes serviront à améliorer financièrement les entreprises du secteur.Selon des estimations préliminaires, le projet aura un impact économique total de 44,6 milliards de roubles, dont 33,3 milliards pour le Centre Khrunichev, y compris la possibilité de remboursement anticipé des emprunts de la société aux banques.

