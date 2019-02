French News: Syndicats et réunification

Source: DGB – BundesanstaltJohannes-Sassenbach-Gesellschaft et IG BCE-Landesbezirk NordostGewschaften et ReunificationiCal TéléchargerDate: 05.03.2019, 13h30 à 15h00Site: Inselstraße 6, 10179 BerlinMaintainer: AucunForm information: sur le site Web La Société Johannes Sassenbach (JSG), axée sur les syndicats, met en lumière le rôle des syndicats dans le processus d’unité allemande et depuis 1990. L’historien Eric Weiß lit dans son livre “Les syndicats dans le processus d’unification”. L’Union industrielle de la chimie, de la céramique et du papier dans la phase de transformation 1990-1994 “Des experts scientifiques et scientifiques discutent ensuite de ces processus syndicaux, sociaux et politiques.Date: 5 mars 2019Actuellement: de 13 h 30 à 15 heures Lieu: IG BCE-Landesbezirk Nordost, BerlinEnregistrement de la participation à: info@sassenbach-gesellschaft.de

suggérer

Vers le haut

MIL OSI