Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiekas ar Vācijas Bundestāga prezidentu Volfgangu Šoibli

Piektdien, 2019. gada 22. februārī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Berlīnē tikās ar Vācijas Bundestāga prezidentu Volfgangu Šoibli. Tikšanās norisinājās valsts vizītes Vācijas Federatīvajā Republikā (turpmāk – Vācijā) laikā. Tikšanās laikā Valsts prezidents atzīmēja, ka pasaule šodien strauji mainās, un pēdējos gados mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem – reģionālie konflikti un humanitārās krīzes, nabadzība, terorisms, hibrīdais apdraudējums un kiberdraudi, kā arī migrācijas radītie izaicinājumi, klimata pārmaiņas, tirdzniecības kari un Brexit. “Stājoties pretī šiem izaicinājumiem, mums jāatceras, ka vienota Eiropa ir mūsu kopīgā nākotne. Tā ir vienota Eiropa, kurā valda cieša sadarbība, solidaritāte, tā ir Eiropa, kas ir balstīta uz kopīgām vērtībām. Mums visiem jāturpina piedalīties šādas Eiropas stiprināšanā,” uzsvēra Raimonds Vējonis. Tikšanās laikā svinīgā ceremonijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza V.Šoiblem Triju Zvaigžņu ordeni. Latvijas augstākais apbalvojums V.Šoiblem piešķirts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, īpaši par nopelniem Latvijas integrācijā Eiropas Savienībā un pašaizliedzīgo darbu Latvijas un Vācijas attiecību stiprināšanā. Tāpat Valsts prezidents pasniedza Latvijas augstākais apbalvojumu bijušajam Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāram, Minhenes drošības konferences vadītājam, vēstniekam Volfgangam Išingeram. Apbalvojums piešķirts par īpašiem nopelniem Latvijas drošības stiprināšanā. Valsts prezidenta valsts vizīte Vācijā norisinās no 21. februāra līdz 25. februārim. Tās laikā Valsts prezidents tikās ar Vācijas federālo prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru un Bundestāga prezidentu Volfgangu Šoibli. Piektdienas vakarā Valsts prezidents goda viesa statusā piedalīsies Hamburgas pilsētas rīkotajās Mateja dienas vakariņās (Matthiae-Mahlzeit). Svinīgo vakariņu laikā Valsts prezidents uzrunās ievērojamus Vācijas valsts un pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī kultūras un zinātnes darbiniekus.

