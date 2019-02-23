Екатерина Юрлова-Перхт выиграла «серебро», а Дмитрий Малышко – «бронзу» на Чемпионате Европы по биатлону

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 февраля, в Минске (Республика Беларусь) на открытом Чемпионате Европы по биатлону разыграны награды в спринте. Сборная России пополнила копилку двумя медалями.

Сначала «бронзу» выиграл Дмитрий Малышко. Российский биатлонист уступил 35,2 секунды победителю. Им стал норвежец Тарьей Бё, который преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 40,1 секунды. «Серебро» взял швед Йеспер Нелин (21:50,7).

В женском турнире россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль. В гонке на 7,5 км она показала результат – 20 минут 14,9 секунды. «Золото» взяла Мона Брурссон из Швеции (19:37,4), бронзовая награда у её соотечественницы Ханны Эберг (20:23,0). Следует отметить, что в шаге от пьедестала почёта остановилась российская биатлонистка Светлана Миронова, финишировавшая за 20 минут 23,5 секунды.

В настоящее время в активе российской команды три медали: золотая, серебряная и бронзовая. Ранее Дмитрий Малышко и Евгения Павлова выиграли «золото» в одиночной смешанной эстафете. В общекомандном зачёте россияне делят второе место со сборной Норвегии (1-1-1). Лидируют шведы (3-2-1).

Чемпионат Европы по биатлону продлится до 24 февраля. Соревнования носят статус «открытых». В них принимают участие представители 32 стран. Всего разыгрывается восемь комплектов наград.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Екатерину Юрлову-Перхт, Дмитрия Малышко и тренерский штаб сборной России по биатлону с наградами Чемпионата Европы и желает новых спортивных высот и побед!

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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