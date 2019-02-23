Поздравление Председателя СФ В. Матвиенко с Днём защитника Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В нашей стране испокон веков с уважением относятся к воинской службе, понимают значимость ратного труда, его непреходящую роль в обеспечении безопасности и территориальной целостности России. История русского воинства неразрывно связана с летописью Российского государства, прошедшего в своем становлении и развитии через множество драматических событий и тяжелейших испытаний военного времени. Благодаря защитникам Отечества, их беспримерному мужеству, патриотизму, выдержке и несгибаемой воле Россия сегодня является сильной, самостоятельной и свободной державой.

Мы по праву гордимся нашими дедами и прадедами, ветеранами боевых действий, искренне благодарны тем, кто находится в строю, бережно хранит славные традиции российского воинства, достойно несет высокое звание военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации.

Слава российским воинам, доблестным защитникам Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов и достижений!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI