Поздравление Председателя СФ В. Матвиенко с Днём защитника Отечества

Source: Russia – Council of the Federation
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране испокон веков с уважением относятся к воинской службе, понимают значимость ратного труда, его непреходящую роль в обеспечении безопасности и территориальной целостности России. История русского воинства неразрывно связана с летописью Российского государства, прошедшего в своем становлении и развитии через множество драматических событий и тяжелейших испытаний военного времени. Благодаря защитникам Отечества, их беспримерному мужеству, патриотизму, выдержке и несгибаемой воле Россия сегодня является сильной, самостоятельной и свободной державой.
Мы по праву гордимся нашими дедами и прадедами, ветеранами боевых действий, искренне благодарны тем, кто находится в строю, бережно хранит славные традиции российского воинства, достойно несет высокое звание военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации.
Слава российским воинам, доблестным защитникам Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов и достижений!
В.И. МАТВИЕНКО