Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Source: President of Russia – Kremlin

Цветы к Вечному огню возложили также Председатель Правительства Дмитрий Медведев Медведев Дмитрий АнатольевичПредседатель Правительства Российской Федерации , Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко Валентина ИвановнаПредседатель Совета Федерации , Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Володин Вячеслав ВикторовичПредседатель Государственной Думы , Руководитель Администрации Президента Антон Вайно Вайно Антон ЭдуардовичРуководитель Администрации Президента , Министр обороны Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны , Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев Лебедев Вячеслав МихайловичПредседатель Верховного Суда , Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин Зорькин Валерий ДмитриевичПредседатель Конституционного Суда , другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

Церемония завершилась торжественным маршем Роты почётного караула и военного оркестра.

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