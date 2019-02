French News: Allocution du président Raimonds Windis au banquet de la fête du roi à Hambourg, ville libre et hanséatique

Source: Président de la Lettonie en Letton

Une Europe forte et unie repose sur une coopération régionale étroite et qui se renforce mutuellement. Dans la région de la mer Baltique, un réseau de coopération très dense a émergé, ce qui peut susciter l’admiration de nombreuses autres régions du monde. Nous sommes en mesure de travailler en étroite collaboration sur des questions importantes pour nous tous, qu’il s’agisse de la pollution marine commune, des droits des enfants et de la lutte contre la traite des êtres humains, ou de la protection du patrimoine culturel, de la numérisation et de l’innovation. les risques de menace stratégique qui sont devenus particulièrement visibles après 2014 peuvent être observés. Des questions telles que la sécurité cybernétique et hybride, la communication stratégique et les médias nous sont parvenues. Il est également important de renforcer la coopération pratique afin de promouvoir les contacts entre la société civile nationale et les citoyens.La Lettonie entretient d’excellentes relations avec les États baltes et les pays nordiques, tout comme les relations avec l’Allemagne et la Pologne – dans les domaines politique, de la sécurité, économique, culturel et éducatif. Nos relations sont renforcées non seulement dans le dialogue bilatéral et régional, mais également dans des formats plus larges, y compris avec l’Union européenne.Les années à venir constitueront un défi pour le développement de l’Union européenne et de ses États membres. Après les élections au Parlement européen, un nouveau cycle politique commencera à la fin du mois de mai. Les choix faits par des centaines de millions d’Européens affecteront l’avenir de notre continent et son rôle dans le monde. Ces élections constitueront une étape importante dans laquelle la vision des citoyens de l’Union européenne et de ses États membres de ce que l’Union européenne devrait être à l’avenir sera beaucoup plus claire. Afin de ne pas compromettre le projet commun unique de l’Union européenne, fondé sur la coopération pacifique, nous devons travailler dur, changer l’Europe et la rendre plus efficace, en tenant compte des besoins de la population et en poursuivant le travail déjà commencé. L’Union européenne doit continuer à être unie dans la diversité sur la base des principes suivants: Nous avons besoin d’une politique étrangère forte de l’Union européenne. Nous avons besoin d’une politique étrangère européenne forte et unie. Nous avons besoin d’une politique énergétique européenne unie. Nous avons besoin d’une relation forte et forte entre l’Union européenne et les États-Unis.

Cette année, nous avons 15 ans de notre adhésion à l’Union européenne. Cela nous a incité à réfléchir plus en profondeur aux avantages et aux leçons que nous avons acquises au cours de ces années. À notre avis, la plus grande force de l’Europe repose sur deux principes fondamentaux: l’unité et la convergence. Bien que la performance économique globale de l’Union européenne se soit nettement améliorée, il existe encore des différences considérables entre les États membres. Nous nous réjouissons du retour de la croissance économique dans de nombreux pays européens, mais nous ne pouvons pas être satisfaits si nos citoyens ne sont pas convaincus de leur avenir. Les principales raisons en sont l’inégalité des revenus, les faibles niveaux de revenus et les disparités régionales. Si nous ne traitons pas ces problèmes, il sera difficile d’arrêter la vague croissante de populisme. Il n’existe aucune immunité dans aucun pays de l’Union européenne. Dans ce contexte, nous apprécions les efforts déployés par l’Allemagne et la France pour relever le niveau d’ambition de l’Union européenne, et je tiens à souligner que, dans le contexte du Brexit, l’unité de l’Union européenne est plus importante que jamais. Le Royaume-Uni est et restera un partenaire important de la Lettonie et de l’Union européenne, nous souhaitons donc une coopération étroite dans le futur pour la protection des droits des citoyens, la sécurité, la défense, les affaires étrangères, le commerce et la coopération économique. renforcer également les relations transatlantiques. Malgré les désaccords, l’UE et les États-Unis restent les partenaires les plus importants à un moment où nous nous trouvons dans des eaux de plus en plus troublées de géopolitique prévisible. L’unité transatlantique est, à notre avis, indispensable à la sécurité européenne et mondiale. Nous sommes prêts, avec les autres États baltes, à contribuer à réduire les tensions dans les relations transatlantiques. En ce qui concerne l’avenir de l’Europe, je voudrais souligner que l’unité de l’Union européenne et des États-Unis, par opposition à l’agression de la Russie, constitue un excellent exemple de coopération transatlantique. Les présidents honorables! La paix et la stabilité sont la pierre angulaire de notre développement futur. C’est pourquoi j’ai été particulièrement honoré de recevoir le prix Westphalia pour la paix l’année dernière. Le Prix de la paix rappelle au monde entier la force et la persistance de l’esprit des États baltes en faveur de la liberté. En regardant le XXIe siècle, je considère ce prix comme une incitation forte à rappeler l’essentiel du travail quotidien et les intérêts individuels de chaque pays: l’importance de la paix en Europe.

MIL OSI